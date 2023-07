Come finisce la prima serie di My home my destiny? Cosa succederà nel finale della fortunata soap opera turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5?

Le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà spazio per la scoperta delle bugie che sono state messe a punto da Mehdi.

L'uomo, infatti, verrà smascherato da Zeynep e come se non bastasse si ritroverà a vivere dei momenti di grande apprensione che potrebbero avere delle amare conseguenze sulla sua vita.

Mehdi messo alle strette da Benal: come finisce la prima serie di My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della prima serie della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che Mehdi verrà smascherato per la sua relazione segreta con Benal.

L'uomo si ritroverà a chiedere perdono a Zeynep per queste bugie, dato che adesso Benal è in dolce attesa del loro bambino.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Mehdi si ritroverà coinvolto in una sparatoria per salvare la vita al padre di Zeynep, vittima di una banda di pericolosi criminali.

L'uomo non si farà scrupoli ad intervenire in prima persona e, a quel punto, resterà profondamente ferito: per lui sarà necessaria la corsa in ospedale.

Mehdi rischia la vita, Zeynep disperata: anticipazioni My home my destiny finale

Le anticipazioni sul finale della soap opera turca rivelano che Zeynep, disperata, si ritroverà così ad implorare il suo amato affinché non la lasci sola.

E, proprio durante il ricovero in ospedale dell'uomo, la donna scoprirà con certezza che Benal aspetta un figlio da Mehdi.

Per Zeynep sarà un vero e proprio "colpo al cuore" e solo in quel momento vedrà crollarsi il mondo addosso ma proverà comunque a non abbattersi e non lasciarsi andare allo sconforto.

Sì, perché nel corso del gran finale della prima stagione, si assisterà ad un lento e progressivo miglioramento delle condizioni di salute di Mehdi.

Dopo la grande paura e l'operazione immediata da parte dei medici, l'uomo si riprenderà e a quel punto Zeynep si renderà conto che non può metterlo alle strette e quindi costringerlo a decidere tra l'amore per suo figlio e il suo.

Zeynep non rinuncia a Mehdi: come finisce la soap opera turca di Canale 5

Le anticipazioni sulle ultime puntate della prima stagione, rivelano che nel frattempo Zeynep aiuterà il suo amato a rimettersi in piedi e a ritrovare la sua indipendenza dopo il ricovero in ospedale.

E, proprio in seguito a quei momenti, la donna si renderà conto di essere profondamente innamorata di Mehdi.

Zeynep non intende rinunciare all'uomo, nonostante sia consapevole del fatto che a breve nascerà il figlio concepito con un'altra donna, e vorrà lottare con tutte le sue forze per questo amore.