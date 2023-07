Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Dopo la diretta Instagram di lei, avvenuta ieri seria, oggi è arrivata su Twitter la conferma di lui: l'imprenditore ha spiegato di non volere più sentire nulla che riguardi l'ormai ex fidanzata.

Il post di Daniele

Martedì 11 luglio, servendosi di Twitter, Daniele Dal Moro ha lanciato un appello ai suoi fan: "Please non parlatemi mia più di questa storia che voglio lasciarmi alle spalle. Ve l'ha chiesto Oriana, ora ve lo chiedo anch’io. Grazie".

Sulla storia d'amore nata all'interno del Grande Fratello Vip 7 è dunque arrivata la parola fine.

Ieri sera invece, l'imprenditore aveva effettuato una live su Twitch spiegando che la discussione avvenuta in Sardegna è stata causata dalla gelosia di Oriana: la giovane l'avrebbe sorpreso a parlare con Soleil Sorge e complice anche qualche cocktail di troppo avrebbe fatto una vera e propria sfuriata. In tutto questo, Micol Incorvaia, anziché stemperare la tensione, avrebbe incitato Oriana contro Dal Moro facendogli presente che il suo fidanzato stava palesemente flirtando con un'altra donna in sua presenza.

Please non parlatemi mia più di questa storia che voglio lasciarmi alle spalle.

Ve là chiesto Oriana, ora ve lo chiedo anch’io.

Grazie #oriele — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 11, 2023

L'annuncio di Oriana

Ieri sera anche Oriana Marzoli si era servita dei social per spiegare, nel corso di una diretta Instagram, che tra lei e Daniele è finita.

Sebbene la diretta interessata abbia precisato di non volere intraprendere alcuna "guerra", ha chiesto ai fan di non condividere più foto o immagini che la ritraggano insieme al suo ex.

In chiusura Oriana ha chiesto ai fan di continuare a seguire sia lei che Daniele nei loro nuovi percorsi.

Il commento di alcuni utenti del web

Sotto al post di Daniele Dal Moro sono arrivati moltissimi commenti dei fan: "Ti auguro tutto il bene". Un altro utente ha affermato: "Ti consiglio di non entrare più sui social, perché si parlerà sempre e comunque di voi". Tra i vari commenti, c'è anche chi ha ripreso il 33enne per avere commesso un errore ortografico all'interno del post e chi ha invece sostenuto che da giorni sia sempre e solo Daniele a parlare di Oriana.

Un altro utente ha insinuato che Dal Moro avrebbe detto delle cose troppo negative di Oriana invitandolo a smetterla in prima persona di parlare dell'ex compagna. A chi ha commentato asserendo come Oriana sia molto impulsiva, Daniele ha replicato in modo molto piccato e perentorio: "No, è solo una bambina immatura e io ho perso solo tempo".