Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano essersi lasciati definitivamente. Lunedì 10 luglio, in live su Twitch l'imprenditore veneto si è tolto qualche sassolino tornando a parlare di quanto accaduto in Sardegna. Nel dettaglio, ha spiegato che Oriana si è arrabbiata perché lo ha visto parlare con Soleil Sorge. Micol Incorvaia, stando al suo racconto, anziché stemperare la situazione avrebbe "gettato ulteriore benzina sul fuoco".

Lo sfogo di Daniele

Daniele Dal Moro è tornato a interagire con i suoi fan in live su Twitch. Tra i vari argomenti affrontati c'è stato spazio per la rottura con Oriana Marzoli e la lite avvenuta in Sardegna.

Il diretto interessato ha deciso di spiegare una volta per tutte cos'è accaduto: "Nel momento in cui io e Oriana litighiamo perché hanno bevuto qualche bicchiere di troppo, viene fuori una sfuriata semplicemente perché stavo parlando al tavolo dove è arrivata Soleil". Daniele ha precisato che stavano parlando di Luca Onestini e Iconize, visto che li conoscono entrambi. Ma non è tutto, perché Dal Moro non ha gradito la presa di posizione di Micol Incorvaia: "Anziché tenere la situazione sotto controllo, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco".

Secondo il punto di vista dell'imprenditore, Micol se fosse stata realmente un'amica di entrambi, prima si sarebbe dovuta fare i fatti suoi e poi avrebbe dovuto cercare di stemperare gli animi.

Oriana conferma la rottura con Daniele

Poco prima della live di Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha annunciato la fine del fidanzamento su Instagram. La giovane ha spiegato di non voler fare la "guerra" a nessuno, quindi non sarà lei a dire ai fan di prendere le sue difese o quelle dell'ormai ex fidanzato.

Al tempo stesso, però, ha chiesto di non essere più taggata in post e video di coppia perché non avrebbe più senso. In merito ai sentimenti Oriana ha rivelato di essersi realmente innamorata di Daniele, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, la rottura tra Daniele e Oriana non è passata inosservata.

Moltissimi telespettatori del Grande Fratello Vip 7 che hanno visto nascere la storia sotto i riflettori si sono detti dispiaciuti per come siano andate le cose. Un utente si è detto fiducioso in un ritorno di fiamma, mentre un altro è convinto che tra i due non sia realmente finita perché entrambi nutrono un forte sentimento.

Un fan degli "Oriele" ha sostenuto che Marzoli si faccia influenzare dalle amicizie anziché mettere al primo posto il fidanzato. Al contrario, un utente ha ribadito che la gelosia quanto è troppa finisce per distruggere i rapporti.