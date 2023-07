La favola d'amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è giunta al capolinea. Stando a una segnalazione ricevuta da Amedeo Venza, persone vicino all'ex coppia avrebbe riferito che tra i due non passa giorno in cui si lanciano delle offese pesanti per messaggio. Inoltre pare che si rinfaccino soldi spesi e lavori. Per l'esperto di Gossip, la storia starebbe finendo nel peggiore dei modi.

La segnalazione di Venza

L'esperto di gossip Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione su Daniele e Oriana: "La storia tra gli Oriele sta finendo nel peggiore dei modi. Persone vicine alla ormai ex coppia fanno sapere che i due spesso si scrivono offese pesanti, si rinfacciano soldi e lavori".

Ovviamente, è bene prendere la notizia con le dovute precauzioni perché non c'è alcun messaggio che testimonia quanto riportato.

Daniele contro Oriana: botta e risposta sui social

In alcune live di Twitch l'imprenditore veneto si è lasciato scappare dei commenti poco carini sulla sua ex fidanzata. Nel rispondere alle domande di alcuni ascoltatori Daniele ha sostenuto di avere sempre messo lui i soldi per andare a pranzo o a cena fuori: "Mi ha dato del pezzente, quando praticamente ho sempre pagato tutto io anche a Madrid".

Dal canto suo, l'influencer venezuelana ha precisato di essersi sempre pagata tutto da sola senza mai dipendere dal proprio compagno. Inoltre in un episodio di Mtmad (social iberico) la 31enne ha difeso le sue amiche, sostenendo che non si è mai lasciata influenzare. A tal proposito ha spiegato che se ha deciso di chiudere definitivamente con l'ex coinquilino del Grande Fratello Vip 7 è solo perché ha aperto gli occhi su alcuni episodi accaduti lontano dalle telecamere.

La favola nata al GFVip 7

Daniele e Oriana si erano conosciuto al Grande Fratello Vip 7.

Nonostante i due all'interno della casa di Cinecittà discutessero spesso per problemi di natura caratteriale, avevano deciso di intraprendere una frequentazione lontano dai riflettori. A quanto pare però nulla è cambiato: la coppia ha continuato lo stesso ad avere delle discussioni, tanto che Marzoli ha più volte lamentato di essere stata accompagnata alla stazione di Verona per fare ritorno a Milano.

Nel momento in cui la coppia sembrava avere superato la prima crisi, in Sardegna è accaduto qualcosa che ha portato i due a prendere due strade differenti: c'è chi parla di una scenata di gelosia di Oriana solo per avere visto Daniele parlare al tavolo di Soleil Sorge e Chadia Rodriguez.

Al momento non è dato sapere se i due riusciranno a tornare o meno insieme, ma questa volta sembra essere davvero calato il gelo poiché i due sembrano essere su due binari differenti.