Fabrizio Corona è tornato su Telegram dicendo che Alessandro Basciano tramite il suo agente gli ha fatto recapitare un messaggio intimidatorio. Nel dettaglio, il deejay avrebbe preso le difese della fidanzata Sophie Codegoni in merito alle voci riportate da Corona di una presunta lite avvenuta con Sonia Bruganelli dietro le quinte di Avanti un Altro.

Il messaggio audio diffuso da Corona

Tramite il suo canale Telegram, Fabrizio Corona ha detto di avere ricevuto un messaggio intimidatorio da Benjy Costantino, ovvero l'agente di Alessandro Basciano.

Nell'audio diffuso si sentono testuali parole: "Bro, buonasera, mi è arrivata una nota. E mi hanno detto che per le cose false che sono state pubblicate, mi dicono che questa volta hai sgravato e stavolta ti spezzano le gambe. Mi dicono di dirti questo e ti riferisco questo".

Il mittente del messaggio secondo Corona sarebbe stato Alessandro Basciano che non avrebbe gradito le voci messe in giro sulla fidanzata Sophie Codegoni, in merito ad una presunta discussione, sempre riportata da Corona e non confermata, con Sonia Bruganelli avvenuta dietro le quinte di Avanti un Altro. Codegoni ha preferito non commentare le notizie circolate sul suo conto così come ha preferito non replicare alle frecciatine di Corona.

La presunta lite Codegoni-Bruganelli

Nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia che Sophie Codegoni non sarebbe stata riconfermata nel ruolo di "Bonas" ad Avanti un Altro. Secondo quanto riportato da Corona dietro le quinte ci sarebbe stata una discussione piuttosto accesa tra la giovane influencer e Sonia Bruganelli.

Corona aveva anche espresso un giudizio piuttosto duro su Sophie: "Vecchia, snob e senza nessuna qualità artistica e estetica".

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona in passato hanno avuto un flirt

Prima di entrare al Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni avrebbe avuto una breve relazione con Fabrizio Corona. Quest'ultimo raccontò a giornali che l'influencer era innamorata persa di lui e sosteneva che con Alessandro Basciano la storia d'amore non sarebbe mai durata a lungo.

Inoltre disse anche che il deejay ligure non era il tipo di uomo adatto all'ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono andati a vivere insieme e nonostante non manchino delle discussioni per via della loro impulsività, sono diventati genitori della piccola Celine Blu da poco tempo.