Sarebbe finita definitivamente tra due protagonisti assoluti dell'ultima edizione del GF Vip. A dispetto di quello che ipotizzano e sperano i fan "Donnalisi", Antonella ed Edoardo sono lontanissimi e lei l'ha confermato con un tweet postato il 15 luglio. L'influencer ha chiesto alle persone che le vogliono bene di non taggarla più in cose che riguardano la coppia.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Dopo Edoardo che ha frenato sulle voci di un loro ritorno di fiamma, anche Antonella ha deciso di esporsi rivolgendosi direttamente ai tantissimi sostenitori della coppia che si è formata durante il GF Vip 7.

Nel primo pomeriggio di sabato 15 luglio, infatti, la ragazza ha postato su Twitter il seguente messaggio: "Visto che non vedete la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o in altre cose che possono destabilizzarmi. Grazie".

Fiordelisi, dunque, ha negato i rumor che sono circolati di recente su lei e Donnamaria, ovvero che si starebbero riavvicinando dopo circa un mese di gelo.

L'appello che la giovane ha fatto ai fan tramite i social network, però, chiarisce come stanno realmente le cose: la coppia ribattezzata "Donnalisi" non si è ricomposta e lei non vuole più essere accostata all'ex.

Il silenzio del protagonista del GF Vip

Sono passate un po' di settimane da quando Antonella ha annunciato la rottura con Edoardo facendo una diretta su Instagram: quel giorno, dopo l'ennesima lite, i concorrenti del GF Vip 7 si sono detti addio e l'hanno subito comunicato ai fan.

Col passare del tempo, però, sui social network si sono sparse diverse voci su un possibile riavvicinamento tra i due ragazzi, soprattutto dopo che Donnamaria ha fatto sapere di aver sentito l'ex al telefono e di avere in programma un incontro con lei, anche solo per discutere dei progetti di lavoro che avevano quando erano ancora fidanzati.

Lo sfogo che Fiordelisi ha avuto in queste ore su Twitter, però, smentisce parzialmente la risposta che Edoardo ha dato ai "Donnalisi" sul tipo di legame che c'è oggi tra loro: "Siamo in buoni rapporti, ci siamo sentiti".

Visto che l'influencer ha chiesto ai follower di non taggarla in contenuti che potrebbero farla soffrire, i fan hanno intuito che la situazione tra lei ed Edoardo sia tutt'altro che serena e pacifica.

Gli amori del GF Vip quasi tutti al capolinea

Antonella ed Edoardo, però, non sono gli unici protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip ad essersi lasciati in queste settimane.

Da giorni, infatti, siti e riviste di Gossip non parlano d'altro che dell'ennesima rottura tra Daniele e Oriana: i due hanno deciso di chiudere il loro legame dopo una forte discussione, che pare sia avvenuta all'interno di un ristorante della Sardegna, e quindi davanti ad altre persone.

Dal Moro e Marzoli hanno dato versioni opposte di quello che è accaduto all'inizio di luglio in vacanza: lui sostiene di aver subito l'ira della compagna e le strategie delle sue amiche (che avrebbero fatto di tutto per farli separare), lei si difende raccontando di essere stata lasciata da sola in stazione e di averle provate tutte per cercare di recuperare la storia.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono gli unici gieffini a essere ancora felicemente fidanzati a più di tre mesi dall'uscita dalla casa.