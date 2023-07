Non si placano le chiacchiere su quello che sarebbe accaduto domenica scorsa in Sardegna tra due protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip. Le segnalazioni che sono arrivate in queste ore ad Amedeo Venza e a Deianira Marzano, infatti, parlano di una furiosa lite tra Oriana e Daniele in un locale dell'isola: l'influencer avrebbe perso le staffe dopo aver saputo che il compagno aveva scambiato qualche battuta con Soleil e un'altra ragazza. Dal Moro, inoltre, sarebbe stato chiuso fuori dalla camera d'albergo e avrebbe ricevuto i suoi vestiti dall'alto di una finestra.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Ci sarebbe una chiacchierata con Soleil dietro alla lite che ha portato alla rottura tra Daniele e Oriana del GF Vip: voci tutte da confermare, infatti, sostengono che la venezuelana avrebbe perso le staffe dopo aver scoperto che il fidanzato si era intrattenuto per qualche minuto con Sorge e Chadia Rodriguez. A riportare tutto a Marzoli sarebbe stata Micol Incorvaia, presente alla cena di quella sera assieme a Nicole Murgia e Giaele De Donà.

In rete si dice anche che le quattro concorrenti del reality-show sarebbero state cacciate dal locale sardo dopo aver dato vita ad un'accesa discussione con la rapper appena citata, mentre l'italoamericana si sarebbe tirata fuori prima che scoppiasse il caos davanti a tante altre persone.

Il racconto sulla coppia del GF Vip

Una persona che sostiene di aver assistito a tutta la scena in queste ore ha raccontato: "Oriana è arrivata e ha iniziato a insultare Chadia, che ha risposto e sono volate parole e cocktail".

Stando a questa ricostruzione, la lite tra gli "Oriele" sarebbe avvenuta in un secondo momento, ovvero quando Marzoli ha raggiunto il fidanzato al tavolo dopo aver discusso con la rapper Rodriguez.

"Lei ha fatto un casino, gli ha messo le mani in faccia urlando", si legge ancora sui siti di gossip il 4 luglio in merito a quello che sarebbe accaduto due giorni fa in Sardegna tra alcuni protagonisti del GF Vip 7.

Amedeo Venza, poi, ha riportato la segnalazione di una fan che dice di sapere cosa è successo tra Daniele e Oriana dopo che entrambi sono rientrati nella villa che li ospitava.

"Lui rivoleva i suoi vestiti ma lei si è chiusa in stanza con Micol e non gli apriva. Dopo glieli ha buttati giù dalla finestra", fa sapere una fonte anonima.

La rottura tra i protagonisti del GF Vip

Mettendo insieme le tante segnalazioni che sono arrivate sull'ultima lite tra Daniele e Oriana, si può arrivare alla conclusione che lui non vorrebbe più saperne dopo aver assistito ad una sfuriata della fidanzata in pubblico.

A riprova del fatto che Marzoli avrebbe lanciato dalla finestra i vestiti del compagno, ci sarebbe una foto che il diretto interessato ha pubblicato su Twitter la mattina del 3 luglio per informare fan e curiosi di essere in partenza. Ironizzando sulle sue nuove valigie (nell'immagine in questione si vedevano tre sacchi dell'immondizia pieni probabilmente di capi d'abbigliamento), il veneto ha anticipato che stava per lasciare la Sardegna perché a mezzanotte sarebbe stato il suo compleanno.

A proposito di questo, la venezuelana non ha fatto gli auguri a quella che fino all'altro ieri era la sua dolce metà (perlomeno non ha postato nulla sui social network) e lui ha condiviso sui suoi profili un video nel quale spegne le candeline da solo e in una stanza buia.

Le amiche di Oriana, invece, si stanno esponendo con commenti e like per smentire il rumor secondo il quale sarebbero state cacciate dal locale sardo dove avrebbero avuto un vivace battibecco con Chadia Rodriguez e Soleil Sorge.