La sera del 21 luglio, l'ex coppia d'oro del Grande Fratello Vip 7 si è riunita per motivi di lavoro: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, infatti, hanno presenziato a un evento in Calabria che era in programma da prima che si lasciassero.

Deianira Marzano ha condiviso su Instagram la segnalazione di una fan che avrebbe visto e fotografato Fiordelisi in lacrime alla fine della serata: se davanti alla gente ha cantato al karaoke con l'ex, è lontano da occhi indiscreti che la ragazza avrebbe caduto al pianto e al dispiacere.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Mentre Donnamaria preferisce parlare della sua squalifica dal GF Vip e dalle ragioni che l'avrebbero causata, i fan sono ancora concentrati sul suo rapporto con Antonella e su quello che potrebbe accadere in futuro.

Venerdì 21 luglio, infatti, la coppia che in tv è stata ribattezzata "Donnalisi" ha partecipato ad una serata: Edoardo, dunque, ha rivisto Fiordelisi dopo settimane e l'ha fatto davanti a tanti sostenitori del loro amore ormai finito.

Se durante l'evento hanno provato a mostrarsi tranquilli e rispettosi dell'impegno che aveva preso prima di dirsi addio (tanto da duettare al karaoke sulle note di "Tango" di Tananai), è nelle ore successive che tra i due ragazzi sarebbe calato di nuovo il gelo più totale.

Il parere di chi guarda il GF Vip

Una segnalazione che è arrivata a Deianira la mattina del 22 luglio, infatti, parla di quello che sarebbe successo subito dopo la fine dell'evento che si è tenuto in Calabria per tutti i sostenitori dei "Donnalisi".

Tra le Stories che la napoletana ha postato sul suo profilo Instagram in queste ore, spicca quella contenente il messaggio di una ragazza che sostiene di aver assistito a un crollo emotivo di Fiordelisi dopo l'incontro lavorativo con l'ex fidanzato.

"Sono una Donnalisi e devo dire le cose come stanno. Dopo la serata insieme, Antonella piangeva con due fan e si vede dalla foto che ti ho mandato", si legge sui social network.

Marzano ha fatto sapere di aver visionato lo scatto in questione (ma non l'ha condiviso con i follower perché chi l'ha realizzato non glielo ha permesso) e ha confermato che l'influencer salernitana avrebbe pianto confidandosi con due sue giovani supporters.

"Era magra e deperita, si vedeva proprio che non sta bene", ha aggiunto l'autrice della segnalazione che i siti di Gossip stanno riportando nella giornata di oggi.

Il silenzio del protagonista del GF Vip

"Lui, invece, era distaccato e rideva. Si è avvicinato a lei solo quando doveva fare le foto", si conclude così il messaggio di una fan su quello che sarebbe successo tra gli ex del GF Vip 7 in Calabria il 21 luglio.

Se Antonella non sarebbe riuscita a trattenere le lacrime dopo l'incontro di lavoro con Edoardo, quest'ultimo avrebbe mostrato più self-control perlomeno davanti alle tante persone che erano presenti alla serata.

Anche nelle interviste che ha rilasciato in occasione dell'uscita del suo nuovo brano "Piccolo sole" (scritto durante la relazione e quindi ispirato dalla 23enne), Donnamaria ha ribadito che con Fiordelisi è finita e che non ci sono margini per un ritorno di fiamma.

I due ragazzi hanno capito di avere caratteri troppo diversi e quindi incompatibili e, nonostante si siano amati molto, la cosa migliore è stare lontani.

Stando a quello che raccontano le sostenitrici dei "Donnalisi", però, la più sofferente sarebbe Antonella: anche se sui social network si mostra sorridente e pronta a voltare pagina ripartendo da sé stessa e dagli amici, pare che la salernitana stia ancora soffrendo parecchio per la separazione dall'uomo del quale si è innamorata al GF Vip.