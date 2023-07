Sarebbe accaduto di tutto la sera in cui alcuni concorrenti del GF Vip si sono incrociati casualmente in un locale della Sardegna. Se Oriana e Daniele si sono esposti solo per ufficializzare la loro rottura, c'è un'altra ex inquilina della casa che ha raccontato la sua versione di quello che sarebbe successo tra gli "Oriele" e anche tra la venezuelana e la sua amica Chadia Rodriguez. Soleil Sorge ci ha tenuto a chiamarsi fuori da quello che lei stessa ha definito un "dramma", ma ha confermato che qualcuno sarebbe stato cacciato dal ristorante dopo un'azzuffata.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Soleil sta continuando a commentare l'addio tra Daniele e Oriana sui social network: dopo aver parlato di un "drama" nel quale si sente di essere stata inserita senza motivo, la protagonista del GF Vip 6 è tornata sull'argomento confidandosi con Deianira Marzano.

La bella italoamericana, infatti, il 12 luglio scorso ha scritto all'influencer su Instagram e le ha raccontato tutto quello che sarebbe accaduto in Sardegna la sera in cui gli "Oriele" si sono lasciati definitivamente.

Sorge, in particolare, ha voluto ribadire la sua più totale estraneità ai fatti, tant'è che non avrebbe partecipato a nessuna lite e che lo scambio di battute tra lei e Dal Moro sarebbe durato pochi secondi.

La versione della protagonista del GF Vip

"Io non c'entro assolutamente nulla, se non che sono capitata lì per caso a Porto Cervo", ha esordito l'ex concorrente del GF Vip nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 13 luglio.

Nel confermare il brusco scontro che c'è stato tra Oriana e altre persone presenti nel locale quella sera, l'italoamericana ha aggiunto: "Lei è venuta dove eravamo noi e stava creando problemi, se la prendeva con Chadia e altri amici senza motivo".

Sorge ha anche parlato di un brevissimo scambio di battute che ha avuto con Daniele su quello che era appena successo, dopodiché sostiene di essersi allontanata per evitare di essere coinvolta in una situazione che le è apparsa spiacevole sin dall'inizio.

"Mentre parlavamo, è arrivata lei urlando e aggredendo. Io sono scappata da quel circo", ha proseguito la giovane nel racconto della sera che ha visto l'addio definitivo tra gli "Oriele".

Il silenzio della 'reina' del GF Vip 7

Il messaggio che Soleil ha inviato a Deianira lo scorso 12 luglio, si conclude con queste parole: "Poi c'è stata un'azzuffata e sono state cacciate dal locale".

La ragazza non ha fatto i nomi di chi sarebbe coinvolto in questo tafferuglio, ma qualche giorno fa i siti di gossip hanno raccontato che Oriana e Chadia sarebbero quasi venute alle mani e che loro due più Micol e Giaele sarebbero state allontanate dal ristorante sardo dove erano a cena.

"Non ho niente a che fare né con loro né con questo dramma", ha chiosato Sorge su Instagram.

Al momento, dunque, la finalista del GF Vip 7 non ha ancora replicato alle tante frecciatine che Soleil le ha lanciato di recente, soprattutto quando ha reso pubblica la sua presunta "aggressione" ingiustificata ai danni della rapper Rodriguez e dell'ex fidanzato Daniele.

Le uniche dichiarazioni che Marzoli ha rilasciato in queste ore, sono quelle con le quali ha chiesto ai fan di non taggarla più in foto e video che riguardano la storia ormai finita con Dal Moro.

Anche quest'ultimo sta ancora commentando la rottura con la venezuelana, e lo sta facendo con parole forti che prima scrive e poi cancella.

"Lei è una ragazzina stupida e immatura, ho solo perso tempo", ha sbottato il veneto su Twitter prima di fare dietrofront come al suo solito, rimuovendo dal proprio account queste affermazioni offensive.