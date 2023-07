La rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a essere al centro del gossip.

Venerdì 21 luglio, l'ex coppia ha preso parte a un evento insieme e stando a una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, pare che l'influencer al termine dell'esibizione sia stata pizzicata da alcuni in lacrime. Al contrario, Donnamaria sarebbe apparso piuttosto distaccato anche al momento delle foto.

La segnalazione di Marzano

Ieri, Antonella ed Edoardo hanno presto parte ad un evento organizzato in un comune situato in Calabria. Nei vari video pubblicati sui social, l'ex coppia nata al Grande Fratello Vip 7 sembra essere complice nonostante la fine della relazione.

Stando a una segnalazione ricevuta da una ragazza, Deianira Marzano ha raccontato che la situazione sarebbe molto diversa: "Antonella piangeva". L'utente ha sostenuto come a suo dire l'influencer sarebbe dimagrata in modo eccessivo, anche se continua a dire di stare bene avrebbe accusato dunque il colpo per la fine della liasion con Edoardo. Quest'ultimo invece, si sarebbe mostrato per tutto il tempo sorridente e spensierato. Inoltre al momento delle foto con i fan, Donnamaria avrebbe mostrato un certo distacco nei confronti della sua ex fidanzata.

Infine l'utente ha chiesto a Deianira Marzano di non postare assolutamente la foto di Antonella che piange. Come spesso accade in questi casi, è bene prendere la notizia con le pinze poiché non è stata mostrata alcuna prova anche se l'esperta di gossip ha precisato di avere visualizzato la foto in privato.

Il commento di alcuni utenti dal web

Nel frattempo, il video dell'esibizione di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che cantano insieme non è passato inosservato. In particolare, su Twitter moltissimi utenti si sono domandati cosa stia accadendo tra i due ex anche se loro hanno più volte smentito un ritorno di fiamma. Secondo un utente, i due hanno mostrato una certa complicità per tutta la serata.

Al contrario, un fan ha ammesso di non vedere più la magia che c'era nelle scorse settimane. A detta di un ulteriore utente Antonella ed Edoardo sarebbero apparsi affiatati solamente perché stavano lavorando.

La stessa Fiordelisi, rivolgendosi ad un utente che ha parlato di reunion della coppia, ha replicato spiegando che non c'è alcuna novità all'orizzonte.

Di recente, su Instagram Antonella ha chiesto ai fan di non parlare più dei "Donnalisi" poiché lei e Edoardo hanno deciso di prendere delle strade diverse: lei ha riferito di avere anche proposto di prendersi una vacanza per chiarire i punti in sospeso ma Donnamaria avrebbe rifiutato. L'influencer ha detto di avere fatto il possibile per Edoardo senza però ottenere risultati apprezzabili.