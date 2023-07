Martedì 18 luglio, Deianira Marzano ha riportato tra le stories di Instagram una segnalazione ricevuta su una coppia non precisata nata al Grande Fratello Vip.

L'autrice della segnalazione ha richiesto di rimanere nell'anonimato rivelando come la coppia in questione, anch'essa ignota, avrebbe chiesto ai propri fan un regalo dal costo di ben 13mila euro. Trattasi di una cucina di cui lui avrebbe inviato il link perchè i fan non commettessero errori in fase di acquisto.

La segnalazione di Marzano

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha immediatamente deciso di rendere pubblica la segnalazione ricevuta dalla follower.

Il tutto sarebbe nato su input dei fan, che non volendo spendere soldi inutili avrebbero richiesto direttamente alla coppia di cosa avesse bisogno. Clamorosa la richiesta arrivata dalla coppia al riguardo: "Lui ha inviato il link di una cucina che costa 13mila euro. Ma ti pare una cosa normale? Sono molto delusa” ha scritto al riguardo l'autrice della segnalazione.

Le ipotesi dal web

Dal momento che la ragazza non ha rivelato il nome della coppia finita al centro delle polemiche, sui social sono state avanzate diverse ipotesi. Tra i vari utenti, c'è chi ha pensato alle coppie nate durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

La prima coppia si è sgretolata e non ha alcuna intenzione di tornare insieme. La seconda invece, si divide tra Verona e Milano: Oriana ha comprato da poco casa nel capoluogo lombardo, mentre Daniele ha ammesso di essere alla ricerca di una casa ma di non aver ancora trovato nulla. Per quanto riguarda gli "Incorvassi" invece, la coppia ha intrapreso la via della convivenza, ma momentaneamente sarebbe in affitto in un piccolo appartamento.

Guardando alle precedenti edizioni del reality show, ci sarebbero 'in lizza' anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che stanno ristrutturando casa. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro invece vivono insieme e hanno avuto anche una bambina, ma sembra che non abbiano problemi di natura economica al punto da avanzare la richiesta di una cucina regalata dai fan. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Alessandro Basciano e Sophie Codegoni vivono insieme, ma sembrerebbe che non siano stati loro ad avanzare la richiesta oggetto della segnalazione.