La macchina del Grande Fratello 8 sta lavorando sodo per la nuova edizione. Stando a un rumor riportato dall'esperta di Gossip Deianira Marzano sembrerebbe che ai casting si sia presentato anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ma non è tutto, perché una ragazza che era in fila per fare il provino ha parlato di una rissa sfiorata tra un altro ragazzo e l'ex volto del dating show, che voleva saltare la fila perché già "famoso".

Il rumor di Marzano

Venerdì 21 luglio, Deianira Marzano ha reso pubblicato un rumor riguardante i casting del Grande Fratello 8.

Scendendo nel dettaglio, una ragazza ha raccontato di avere preso parte ai provini e ha rivelato che era presente anche Ciprian (ex corteggiatore scelto da Andrea Nicole Conte). Secondo quanto raccontato dalla ragazza che ha preferito restare anonima, Ciprian avrebbe sfiorato la rissa con un altro ragazzo. Il motivo? L'ex volto del dating show di Maria De Filippi avrebbe preteso di saltare la fila visto che è già un personaggio "famoso" nel mondo del piccolo schermo. Inoltre non avrebbe reagito nel migliore dei modi ad una presunta pacca sulla spalla. La protagonista che ha fatto la segnalazione ha spiegato di non avere fatto nessuna foto o video, perché dove si svolgono i casting per il Reality Show è vietato l'utilizzo del telefono.

Ovviamente, si tratta solamente di un rumor da prendere con le pinze poiché non ci sono prove che possono testimoniare quanto detto dall'esperta di gossip Marzano.

Possibile novità sulla prossima edizione del Grande Fratello

Nel frattempo, Deianira Marzano ha reso pubblica una possibile novità che potrebbe riguardare il Grande Fratello 8.

A quanto pare Pier Silvio Berlusconi sarebbe intenzionato ad eliminare dalla diretta la lettura dei commenti presi da Twitter.

Nel caso venisse confermato tale rumor, Giulia Salemi potrebbe dire addio al suo ruolo di "addetta al sentiment". Per tutta la precedente edizione, l'influencer ha avuto il compito di leggere il pensiero dei telespettatori sulle dinamiche nate all'interno della casa di Cinecittà.

Cesara Buonamici possibile opinionista

Per quanto riguarda il ruolo di opinionista del reality show, pare che Alfonso Signorini sia orientato a sostituire Orietta Berti (verso la giuria di Io canto) e Sonia Bruganelli con una sola opinionista: Cesara Buonamici [VIDEO].

La giornalista è uno dei volti più amati e apprezzati del Tg5. Nel caso la notizia dovesse essere confermata, Katia Ricciarelli e Paola Barale sarebbero fuori dal cast.