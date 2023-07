Antonella ed Edoardo non sono l'unica coppia del Grande Fratello Vip 7 che si è detta addio quest'estate: il 10 luglio, nel corso di una diretta Instagram, anche Oriana ha ufficializzato la fine della storia con Daniele. Quest'ultimo, poi, ha chiacchierato con i fan su Twitch e ha mostrato un sms che gli aveva appena mandato Antonella sull'argomento che da circa una settimana è sulla bocca di tutti: Fiordelisi ha invitato l'amico a tornare con la fidanzata per non dare soddisfazione agli "Incorvassi".

Aggiornamenti sulla storia nata al Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Daniele ha annunciato l'addio a Oriana con un tweet in cui parlava anche di "nessun margine di ritorno". A distanza di meno di una settimana da quell'annuncio, anche la venezuelana ha preso parola sui social network per invitare i fan a rassegnarsi all'idea che gli "Oriele" non esistono più.

Nel corso di una diretta Instagram, infatti, la finalista del Grande Fratello Vip ha confermato la rottura con Dal Moro e ha chiesto ai suoi sostenitori di smetterla di associarla all'ex taggandola in video romantici risalenti al periodo in cui andava tutto a gonfie vele.

"Le cose non hanno funzionato, io non voglio la guerra.

Basta così", ha chiosato Marzoli lo scorso 10 luglio dopo qualche giorno di silenzio e riflessione.

Il gesto della protagonista del Grande Fratello Vip

Daniele è tornato sull'argomento soltanto qualche ora fa quando ha deciso di mostrare ai fan un messaggino che Antonella gli aveva appena inviato su Whatsapp.

Mentre era in diretta su Twitch, dunque, il veneto ha letto ad alta voce le spiazzanti parole con le quali l'amica lo stava invitando a tornare sui propri passi.

"Non ti lasciare con Oriana che quelli sono contenti", è questo il contenuto dell'sms che Fiordelisi ha fatto recapitare a Dal Moro la sera del 10 luglio.

Il pubblico del Grande Fratello Vip è certo che siano gli "Incorvassi" quelli ai quali si riferiva l'influencer quando ha suggerito al compagno d'avventura di ripensarci e dare un'altra possibilità a Marzoli.

Anche i sostenitori degli "Oriele" sono convinti che Micol ed Edoardo Tavassi avrebbero remato contro la loro coppia del cuore in questi mesi, tant'è che in tantissimi hanno smesso di seguirli sui social network dopo l'annuncio ufficiale della rottura tra i loro beniamini.

Tante rotture dopo il Grande Fratello Vip

Antonella, dunque, ha chiarito che preferisce vedere insieme Oriana e Daniele piuttosto che assistere alla gioia degli "Incorvassi" per la rottura tra l'amico e la sua antagonista numero uno all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nonostante il suggerimento di Fiordelisi, il veneto non sembra affatto intenzionato a tornare con Marzoli: i due si sono lasciati da circa una settimana per motivi che non sono ancora stati svelati.

Si è vociferato di una furiosa lite in un locale della Sardegna dopo che Dal Moro avrebbe scambiato qualche chiacchiera con Soleil Sorge e Chadia Rodriguez; questo avrebbe fatto ingelosire tantissimo la venezuelana e da lì sarebbero nate discussioni infinite.

La finalista del Grande Fratello Vip 7, però, stavolta ha fatto sapere che non proverà a ricucire lo strappo con il compagno perché ha capito che sono troppo diversi e il sentimento che prova non è sufficiente per superare tutte le difficoltà.

Ad oggi, dunque, soltanto Micol e Tavassi sono ancora una coppia: tutti gli altri amori che sono sbocciati tra le mura di Cinecittà nei mesi scorsi, infatti, sono finiti e non sembrano esserci margini di recupero per il malcontento dei fan dei "Donnalisi" e degli "Oriele".