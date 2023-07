Non accennano a placarsi le chiacchiere su una delle coppie più amate dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: anche se si sono lasciati, Daniele e Oriana non fanno altro che punzecchiarsi sui social network, alimentando il Gossip sul loro rapporto. La sera del 13 luglio, ad esempio, Dal Moro ha postato su Twitter un audio che ha commosso i fan: il ragazzo, con la voce rotta dal pianto, ha ammesso di avere un brutto carattere ma di essere una persona vera e sincera soprattutto in amore.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo essersi mostrato furioso con Oriana per tutto quello che avrebbe pagato quando stavano insieme, Daniele aveva deciso di disattivare il suo profilo Twitter.

A neppure 24 ore di distanza da questa drastica scelta, il veneto è riapparso sui social con un messaggio vocale che ha spiazzato fan e curiosi.

Dal Moro ha voluto replicare a suo modo agli screenshoot che stavano circolando di una chat tra Oriana e le sue amiche (Giaele, Micol e Nicole), una serie di immagini nelle quali sembrava che le giovani lo criticassero aspramente sia per il suo carattere che per gli atteggiamenti che ha in pubblico e in privato.

Le dirette interessate hanno subito chiarito che quelle foto erano "fake", tant'è che Murgia ha postato le vere conversazioni che ha avuto con le compagne di Grande Fratello Vip nel loro gruppo di Whatsapp.

Il pianto del protagonista del Grande Fratello Vip

Nella chat tra le ragazze, però, i fan più attenti hanno notato la presenza di un video Tik Tok che parlava di uomini narcisisti e accanto una piccola foto di Daniele: non ci è voluto tanto ai follower a collegare le due cose e a pensare ad una frecciatina velenosa all'ex compagno d'avventura.

Nicole Murgia ha minimizzato l'accaduto dicendo che quel filmato le è stato inviato da qualcuno che voleva un suo commento e che Dal Moro non c'entrava assolutamente nulla, ma in pochi hanno creduto a questa versione dei fatti.

Lo stesso veneto, infatti, poche ore dopo ha pubblicato su Twitter un audio nel quale non è riuscito a trattenere la commozione.

"Io ho un brutto carattere e sarò anche narcisista, ma sono vero. Sono una persona che quando dice una cosa, è quella", ha fatto sapere il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando venerdì 14 luglio.

Il silenzio della finalista del Grande Fratello Vip

"Non ho né maschere né doppie facce", ha proseguito Daniele nel messaggio vocale con il quale ha esternato tutta la sua delusione per come è stato trattato da Oriana e dalle sue amiche nell'ultimo periodo.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7, infatti, ha precisato che i suoi sentimenti per Marzoli sono sempre stati autentici, altrimenti non avrebbe fatto coppia fissa con lei per così tanti mesi.

"Tutto quello che dico è sempre vero, quindi non ho nulla da rimproverarmi", ha chiosato Dal Moro prima di condividere con i suoi follower una riflessione su come andranno le cose in futuro secondo lui.

"Il tempo sarà galantuomo, ve lo assicuro", termina così lo sfogo dell'imprenditore che da giorni è sulla bocca di tutti per la rottura con la ragazza che ha conosciuto tra le mura di Cinecittà.

A proposito della venezuelana, non si è ancora esposta su questa situazione: la bella Oriana, infatti, ha lasciato che fosse la sua amica Nicole Murgia a spiegare che Daniele non era il protagonista della chat "incriminata" perché lei ha già voltato pagina e non intende più affrontare l'argomento.

Gli "Oriele" sono un lontano ricordo, eppure ci sono persone che ancora sperano in un ritorno di fiamma nonostante i due se ne stiano dicendo e facendo di tutti i colori.