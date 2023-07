Sta facendo ancora discutere la rottura tra due amatissimi concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: Oriana ha annunciato l'addio definitivo a Daniele in una diretta Instagram, lui ha raccontato la sua versione dei fatti su Twitch e soprattutto coinvolgendo altre persone. Il veneto ha puntato il dito contro Micol, che a suo avvisto avrebbe aizzato Marzoli contro di lui dopo averlo visto chiacchierare innocentemente con Soleil in un ristorante.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Ci risiamo: Oriana e Daniele si sono lasciati un'altra volta e i fan stanno cercando di capire se ci sono i margini per un ennesimo riavvicinamento futuro.

A oggi, però, entrambi i protagonisti del Grande Fratello Vip sembrano decisi nel non voler più stare insieme e l'hanno ribadito in diretta sui social network.

Dal Moro, in particolare, si è confidato su Twitch e ha svelato alcuni retroscena di quello che sarebbe accaduto in Sardegna prima che lui e Marzoli si dicessero addio definitivamente.

"Litigavamo per via di qualche bicchiere di troppo e lei si è arrabbiata perché ho parlato mezzo minuto con Soleil, e di Onestini tra l'altro", ha esordito il veneto nel racconto che i siti di gossip stanno riportando l'11 luglio.

Le frecciatine del protagonista del Grande Fratello Vip

La scenata di gelosia di Oriana, però, sarebbe la conseguenza di alcune riflessioni che un'altra concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe fatto a voce alta quella sera, aizzando di fatto l'amica.

"Scoppia il putiferio perché Micol ha buttato benzina sul fuoco dicendo che scene di quel genere non le doveva vedere", ha sbottato Daniele contro la siciliana che era in vacanza con lui e Marzoli.

Le parole di Incorvaia avrebbero fatto arrabbiare ancora di più la venezuelana, tant'è che la discussione tra lei e Dal Moro sarebbe degenerata fino alla rottura definitiva qualche ora dopo.

"Doveva farsi i fatti suoi o tranquillizzare la situazione", ha aggiunto il veneto prima di punzecchiare l'ex fidanzata sulla forte amicizia che dice di avere con Micol e Giaele lontano dai riflettori.

Secondo Daniele, infatti, le tre si incontrerebbero soltanto per lavoro e che l'unico giorno di spensieratezza l'avrebbero vissuto quando lui le ha portate a Gardaland senza preavviso.

Molti fan "Oriele" credono alla versione del giovane e per questo stanno unfollowando Micol da Instagram per far capire a tutti da che parte stanno in questa vicenda.

La decisione degli spettatori del Grande Fratello Vip

Nel corso dello sfogo che ha avuto in diretta su Twitch la sera del 10 luglio, Daniele ha confermato la rottura con Oriana ma ha anche ammesso di aver provato per lei un sentimento sincero.

"Ho sempre fatto quello che voleva lei, ho cambiato i miei modi di essere. Non mi alleno da un mese e mezzo, per esempio", ha raccontato il protagonista del Grande Fratello Vip 7.

Sulla ragazza con la quale ha fatto coppia fino ad una decina di giorni fa, infine, Dal Moro ha detto: "Lei non è cattiva e le ho voluto veramente bene, abbiamo passato insieme dei momenti che porterò sempre nel cuore".

Dopo aver ribadito che è sempre stato vero nei confronti della finalista del reality-show di Canale 5, il veneto ha chiuso l'argomento dichiarando: "Da questo momento voglio essere solo io e non sentir più parlare di altri".

La stessa richiesta l'ha fatta Oriana, che in diretta su Instagram ha quasi pregato i suoi sostenitori di non inviarle più video o foto che risalgono al periodo che ha condiviso con Daniele: "Le cose non hanno funzionato, ora basta. Non voglio nessuna guerra, però smettetela per favore".