Elisabetta Gregoraci si sta mostrando molto attiva sui propri canali social. La showgirl calabrese, negli ultimi giorni, ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram delle foto intenta a giocare sulla sabbia con il figlio Nathan Falco, fra molte risate. "Onde e la mia persona preferita: la combinazione perfetta", ha commentato la conduttrice di Battiti live, a corredo del post condiviso sui social. Nelle istantanee si può ammirare la grande unione fra la madre ed il figlio 13enne nato dalla relazione con l'imprenditore Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci al mare con Nathan: i commenti degli hater

Sono trascorsi oltre sei anni dal divorzio fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ma i due, specialmente per il bene del figlio Nathan sono stati capaci di mantenere un buon rapporto per far crescere in armonia il ragazzo ora 13enne. Questo concetto è stato più volte sottolineato dalla stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip che in tante occasioni condivide sui social momenti passati con il figlio proprio come avvenuto in questi giorni. Elisabetta, infatti, ha mostrato come si sta divertendo con Nathan Falco al mare.

Le foto di Gregoraci hanno ricevuto, come sempre tanti commenti e non sono mancate le frasi scritte dagli hater che hanno criticato la showgirl calabrese.

Un utente ha commentato chiedendo di mandare Nathan Falco a fare il falegname oppure il muratore perché fra 20 anni non ve saranno più a cui ha fatto seguito un altro commento nel quale è stato sottolineato che il ragazzo dovrà fare il falegname da adulto. "Inutile che metti questi foto", ha scritto un altro utente.

Flavio Briatore e la polemica sui figli dei falegnami e dei muratori

I numerosi commenti degli hater al post di Elisabetta Gregoraci, intenta a giocare con il figlio Nathan Falco al mare, fanno riferimento ad una polemica innescata qualche giorno fa dal padre del ragazzo ed ex marito della calabrese, Flavio Briatore. L'imprenditore, infatti, non ha giudicato positivamente le decisioni di chi sceglie di mandare i propri figli all'università invece di insegnare il proprio mestiere come quello dei falegnami o dei muratori.

Briatore, dalla sua, ha fatto diventare il figlio CEO all'età di 12 anni, raccontando che Nathan Falco non proseguirà gli studi all'università. Nathan Falco, infatti è diventato CEO del Billionaire Bears nft. In questo modo è diventato uno dei più giovani amministratori al mondo.