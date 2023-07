Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di una delle coppie più amate dal pubblico della soap.

Trattasi di Marco e Gemma, che nell'ottavo capitolo non saranno presenti in scena e non terranno banco con le loro vicende.

Situazione diversa, invece, per Gloria ed Ezio. Tra i due coniugi, dopo un periodo di stallo, tornerà ad accendersi la passione.

Marco e Gemma fuori dalle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 di settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che gli spettatori non assisteranno alle novità legate alla coppia composta da Marco e Gemma.

Marco, al termine della passata stagione, ha scoperto che Gemma è incinta, ma insieme non avranno modo di raccontare la gravidanza nel corso dell'ottava stagione.

Grande delusione per i fan della coppia, che speravano di poter assistere alle nuove fasi di questa relazione e alla nascita del primo figlio.

Tutto ciò non accadrà, dato che Marco e Gemma non figurano nel cast della soap opera.

La conferma è arrivata anche da parte di Moisè Curia, l'attore che veste i panni di Marco. In una delle sue ultime interviste ha ammesso che non tornerà a vestire i panni di Marco perché sente il bisogno di sperimentare cose nuove.

Ezio chiude con Veronica e sceglie Gloria: anticipazioni Il Paradiso 8

Per una coppia che esce di scena dalle trame de Il Paradiso delle signore 8, ce n'è un'altra pronta a emozionare il pubblico.

Trattasi di Gloria ed Ezio, pronti a ricongiungersi in questo nuovo capitolo della soap opera che partirà da settembre su Rai 1.

Dopo essersi trasferita in America, Gloria verrà raggiunta dal marito. Ezio ha capito di non poter portare avanti la sua relazione con Veronica, dato che non prova vero amore nei suoi confronti.

Per questo motivo il dottor Colombo deciderà di darsi una seconda chance con Gloria e riprendere in mano le redini del loro grande amore.

Gloria pazza di Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Gloria ed Ezio torneranno insieme a Milano. L'ex capo commessa del grande magazzino milanese sarà innamorata più che mai del padre di sua figlia Stefania.

I due coniugi torneranno in città per sistemare un po' di cose lasciate in sospeso, dato che adesso sono in primis degli imprenditori e dovranno occuparsi anche della fabbrica di denim che hanno recentemente aperto.

A quel punto, però, non si esclude che Gloria ed Ezio possano decidere anche di costruirsi la loro vita altrove, magari proprio in America.