Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8. Le anticipazioni sulle puntate di settembre rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno.

La giovane Stefania Colombo, dopo essere uscita di scena dal cast della settima stagione, rimetterà piede all'interno del grande magazzino milanese e lo farà per partecipare a un evento importante legato al suo amato papà.

Il ritorno di Stefania Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che tra i graditi ritorni spicca quello di Stefania Colombo, interpretata dall'attrice Grace Ambrose.

In questi giorni, la giovane protagonista della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 è ritornata sul set romano per girare gli episodi inediti che andranno in onda nel corso dell'autunno.

Un ritorno particolarmente acclamato dai numerosissimi fan e appassionati della soap che, da tempo, chiedevano agli sceneggiatori di poter ridare spazio alle vicende di Stefania Colombo, dopo la sua uscita di scena e il conseguente trasferimento in America.

Il ritorno di Stefania per le nozze del padre Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

La presenza di Stefania in questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore non passerà inosservata, dato che l'ex venere del grande magazzino, rimetterà piede in città per un evento importante legato al suo papà.

Le anticipazioni della soap rivelano che gli spettatori e appassionati della soap assisteranno alle fatidiche nozze di Ezio Colombo.

L'uomo convolerà a nozze nel corso della prossima stagione della soap ma, a questo punto, bisognerà capire con quale delle due donne che gravitano nella sua orbita.

Da un lato c'è Veronica, la donna con la quale aveva progettato e organizzato più volte le nozze, salvo poi mandare tutto all'aria.

Dall'altro lato c'è Gloria, la prima moglie di Ezio, con la quale ha vissuto un riavvicinamento nel corso della passata stagione, al punto da mettere in discussione il suo legame con Veronica.

Ezio Colombo pronto per le nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Quale sarà la scelta finale di Ezio? Porterà avanti il suo progetto di vita con Veronica oppure deciderà di rifare il matrimonio con Gloria?

In attesa di scoprirlo, i fan de Il Paradiso delle signore potranno tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui rivedranno in azione la giovane Stefania Colombo, con la speranza che non si tratti solo di un semplice cameo bensì di un ritorno stabile nelle trame di questa attesissima ottava stagione, in onda dall'11 settembre in poi su Rai 1.