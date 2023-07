Quando inizia Il Paradiso delle signore 8? Gli appassionati della soap opera del pomeriggio di Rai 1 attendono con trepidazione la messa in onda delle nuove puntate, attualmente in fase di riprese.

Qualcuno aveva anche sperato di poter vedere la soap a partire da fine agosto, ma così non sarà. L'appuntamento ripartirà ufficialmente a settembre.

Proseguono le riprese de Il Paradiso delle signore 8

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermato nella fascia del pomeriggio di Rai 1 dopo il grande successo di ascolti delle passate stagioni.

La soap ha saputo intercettare il gradimento del pubblico e, complici gli ottimi dati auditel, i vertici di Rai Fiction non hanno esitato a confermare la nuova stagione.

Attualmente sono in corso le riprese e i protagonisti sono impegnati sul set della soap, ma per vedere in onda gli appuntamenti inediti nel pomeriggio di Rai 1 bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Quando inizia Il Paradiso delle signore 8: nessun ritorno ad agosto

I fan della soap, in queste settimane, hanno più volte chiesto ala Rai di ripristinare l'appuntamento con la soap da fine agosto, magari mandando in onda per qualche settimana una sorta di "best of" dell'ultima stagione de Il Paradiso delle signore.

Un modo per rinfrescare le idee in vista dei nuovi appuntamenti che andranno in onda dal prossimo settembre, ma così non sarà.

Per tutto il mese di agosto è confermato l'appuntamento in daytime con Sei sorelle, la soap opera che in questi mesi ha preso il posto del Paradiso.

Sebbene gli ascolti non siano proprio positivi e la media risulta essere di appena 800.000 spettatori al giorno, la Rai ha scelto di farla proseguire fino a quando non tornerà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore.

Da settembre riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in tv

I fan della soap dovranno mettersi l'anima in pace e attendere l'11 settembre per la prima puntata della nuova stagione.

È questa la data scelta per il ritorno ufficiale della soap opera nella fascia del primo pomeriggio, nello slot orario che va dalle 16 alle 17 circa.

Le sorprese non mancheranno e le anticipazioni dell'ottava stagione rivelano che ci sarà spazio per la verità sul segreto custodito da Adelaide.

La contessa, dopo aver ingannato tutti con il viaggio misterioso in Svizzera, verrà chiamata a fare chiarezza e a svelare la verità su quanto è successo.