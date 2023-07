L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riparte a settembre con le nuove puntate dove non ci saranno Marco e Gemma [VIDEO].

I due giovani protagonisti della passata stagione non compaiono nel cast della prossima edizione della soap opera, tuttavia non è escluso che possano comunque riaffacciarsi più avanti nel corso dell'ottava stagione, per presentare in famiglia il loro bambino.

Marco e Gemma escono di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, Marco e Gemma sono stati i protagonisti indiscussi della passata stagione de Il Paradiso delle Signore: la venere scelse di uscire allo scoperto annunciando la notizia della gravidanza e, soprattutto, svelando al giovane giornalista che era lui il padre del bambino.

Un annuncio inaspettato e al tempo stesso clamoroso per Marco, pronto però a prendersi le sue responsabilità e quindi a stare al fianco di Gemma in questo momento così delicato della sua vita.

Tuttavia, la coppia non compare nel cast della prossima stagione della soap: i due attori, almeno per la prima parte di questa ottava serie, non prenderanno parte alle riprese.

La gravidanza di Gemma vissuta fuori dall'ambiente del Paradiso

Marco e Gemma, quindi, vivranno questa gravidanza lontani da Milano e quindi lontani dagli occhi indiscreti delle persone che li conoscono.

In questo modo, quindi, verrà evitato che Gemma possa finire sotto stress, dato che fino a qualche settimana prima della rivelazione del suo segreto a Marco, la ragazza era in procinto di convolare a nozze con Roberto Landi.

I due avevano organizzato un matrimonio combinato col quale speravano entrambi di risolvere i loro problemi: Gemma sperava di nascondere la sua gravidanza, mentre Roberto voleva nascondere la sua omosessualità.

Marco e Gemma potrebbero presentare il loro bambino ne Il Paradiso delle signore 8

Sta di fatto che, nel corso della lunga e intensa ottava stagione de Il Paradiso delle signore prevista nella fascia del pomeriggio di Rai 1, potrebbero esserci dei colpi di scena importanti legati proprio alle vicende di Marco e Gemma.

I due, infatti, potrebbero tornare sul finale della stagione per presentare ai loro amici e familiari il bambino frutto del loro amore. Al momento sono solo ipotesi, ma Marco e Gemma potrebbero rimettere piede in città assieme al loro bebè e in quel caso potrebbe trattarsi anche di un ritorno che farebbe da buon auspicio per la eventuale successiva stagione della soap.