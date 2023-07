Nuovi intrecci movimenteranno le puntate de La promessa in programma nelle ultime due puntate della settimana. Le anticipazioni dei giorni 20 e 21 luglio annunciano che una delle serve subirà un'aggressione fisica. Si tratta di Pia e questo gesto causerà delle delle serie conseguenze alla donna. L'affare con i de Belmonte andrà in fumo e Mauro sarà additato come un pedinatore dall'amata Leonor.

Teresa, affranta per la storia d'amore naufragata con Mauro, si lascerà consolare dalla gentilezza del barone. Nel frattempo Curro non vedrà l'ora di annunciare alla zia di aver ritrovato il prezioso libro che cercava, sperando di ricevere dei complimenti.

Anticipazioni La promessa, puntata 20/7: Petra non vuole che il prete se ne vada

In poco tempo, Petra finirà per affezionarsi a padre Camilo. Quando giungerà il fatidico giorno dell'addio di quest'ultimo, la domestica non ne vorrà sapere di lasciarlo andare e farà di tutto pur di spingerlo a continuare a soggiornare alla tenuta dei marchesi.

Impaziente di dare una mano a Jimena a conquistare il cuore di suo figlio Manuel, donna Cruz ne escogiterà un'altra delle sue. Questa volta la moglie di don Alonso deciderà di fare una proposta davvero particolare che dovrebbe spingere il ragazzo a fidarsi di lei.

Teresa consolata dal barone, Pia preoccupata

Nel frattempo continueranno indefessamente le ricerche per uno dei libri più preziosi appartenenti alla famiglia dei Lujan.

Dato che non si troveranno tracce della prima edizione del Don Chisciotte, Curro inizierà a scoraggiarsi, pur essendo incitato dalla zia a ritrovarlo. Ma quando il giovane sarà sul punto di gettare la spugna e arrendersi alla triste evidenza, ecco che spunterà Jana con il prezioso volume fra le mani. Ansioso di mettere la zia al corrente del ritrovamento del libro, Curro spererà di aggiudicarsi delle congratulazioni da lei.

Spazio anche al cuore spezzato di Teresa. Addolorata al triste ricordo dei primi tempi in cui lei e il suo ex Mauro si corteggiavano, la serva non riuscirà a controllare le lacrime. Il barone de Lujan sfrutterà al volo l'occasione per mostrarsi gentile con la donna e relazionarsi con lei. Quando Pia sarà messa al corrente della vicenda di Teresa, si preoccuperà.

Mauro, invece, arriverà a pensare che quello fra lui e Leonor è un amore impossibile.

La promessa, spoiler 21/7: Leonor accusa Mauro di essere un pedinatore

Nell'ultimo appuntamento settimanale de La promessa, Manuel e Jana si lasceranno travolgere da un bacio, accompagnato dalla dichiarazione d'amore di lui. Sarà Maria a sciupare il momento idilliaco venutosi a creare fra i due innamorati, impedendo a Jana di dare una risposta a Manuel. Ma quando i due si rivedranno in una sala, Jana stroncherà sul nascere la relazione, poiché appartengono a due classi sociali diverse.

Donna Cruz sarà informata dal marito che con la famiglia de Belmonte non ci sarà alcun affare a causa dei differenti interessi.

Durante una discussione con Romulo, Mauro subirà una lavata di capo a causa della relazione clandestina con Leonor. Intanto quest'ultima dirà che Mauro non è altro che un fastidioso pedinatore.

Pia aggredita fisicamente

L'uomo di Dio farà una sorta di doppio gioco. Dapprima rassicurerà Lope sul suo segreto culinario, successivamente inviterà Petra a non rendersi complice della menzogna ordita.

Quando Catalina vedrà Lope dietro ai fornelli della tenuta, Romulo, Pia e Simona saranno in a dir poco preoccupati e vorranno rivelare ai marchesi la verità sull'aiutante cuoco. Intanto Pia subirà un attacco fisico che avrà delle ripercussioni su di lei.