Nella puntata de La Promessa in onda il 6 luglio 2023, alle ore 14:45, vedremo Cruz insabbiare le indagini sulla morte di Tomas dopo che la sua fede nuziale verrà ritrovata nella camera di Jimena. Le anticipazioni della soap opera, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, raccontano poi che Simona farà una confessione sui suoi figli che farà restare di stucco la servitù, anche se la cuoca si sentirà alquanto sollevata. Finalmente, può liberarsi di un peso che si porta dietro da anni e che la fa soffrire molto.

Anticipazioni La Promessa: la confessione di Simona

Intrighi e segreti animano la cucina della tenuta. Simona ha indagato sulla cuoca misteriosa, venendo a sapere che si tratta di Lope. Dopo aver chiesto le dovute spiegazioni, Lope le ha risposto che in cambio della sua risposta, dovrà confessare la verità sulle lettere inviate dai figli. Jana continua a voler passare del tempo con Curro, certa che si tratti di suo fratello, ma il giovane non fa altro che umiliarla e trattarla male. La dolce cameriera trova conforto solo in Maria. Jana inoltre soffre per amore, ben sapendo che Manuel non potrà mai far parte della sua vita, in particolar modo dopo aver saputo che dovrà convolare a nozze con Jimena per salvare le sorti economiche della sua famiglia.

Cruz sta facendo di tutto per mantenere salda l'immagine della casata, ma non è semplice far fronte ai pettegolezzi che si sono diffusi a macchia d'olio.

La Promessa trame: spunta la fede nuziale di Tomas

Romulo sgrida Mauro, che si presenta in salone senza la sua uniforme. Intanto, Simona confessa a Lope che ha mentito: le lettere che riceve dai suoi figli sono state scritte da lei, che è arrivata a inviarsele da sola per far tacere le malelingue sul loro conto.

Un segreto che si porta nel cuore da anni e che finalmente, anche se con un ricatto, è riuscita a svelare. Intanto, Jana e Maria si mettono d'accordo e riescono a far trovare per caso la fede nuziale di Tomas nella stanza di Jimena. La loro speranza è che Funes possa riprendere in mano le indagini, ma sottovalutano la cattiveria di Cruz.

Trame e anticipazioni La Promessa: Cruz insabbia le indagini su Tomas

L'intento di Jana e Maria non va assolutamente a buon fine, poiché Cruz viene a sapere del ritrovamento della fede nuziale di Tomas e non perde tempo a obbligare Manuel al silenzio. In questo modo, Funes non avrà alcun motivo per dare una svolta alle indagini. Leonor chiede un incontro a Mauro nell'hangar, con la speranza di potersi far perdonare. Intanto, Jana resta spiazzata dopo aver visto Manuel e Jimena nei giardini della tenuta. La situazione economica della proprietà è disastrosa ma Petra ha un'idea: vende un prezioso gioiello di Eugenia che Cruz le ha affidato.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale5. Le repliche degli episodi sono invece disponibili su Mediaset Infinity.