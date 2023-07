Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera La promessa delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, pronta a indagare sempre più sul suo passato. La donna si renderà conto che, oltre a suo fratello Curro, potrebbe esserci qualcun altro in grado di aiutarla a mettere insieme i pezzi di questo puzzle che diventa sempre più intricato.

Spazio anche alle vicende di Pia che, dopo le nozze con Gregorio, prenderà una decisione importante sul suo futuro.

Jana fa una scoperta sulla sua casa di infanzia: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jana continuerà a portare avanti la sua indagine per cercare di scoprire la verità sul suo passato e i segreti della sua famiglia.

Per questo motivo, la domestica si recherà presso l'abitazione dove ha trascorso la sua infanzia, per cercare di carpire qualche nuovo dettaglio in grado di aiutarla a rimettere insieme i pezzi di questa intricata vicenda. Tuttavia, nel momento in cui rimetterà piede nell'abitazione, Jana scoprirà che c'è qualcosa che non va.

L'abitazione che credeva fosse ormai abbandonata, in realtà viene vistata da qualcun altro, di cui però nessuno conosce il nome.

'Voglio conoscerti', la richiesta di Jana alla persona misteriosa

Jana, quindi, scoprirà che c'è qualcuno che entra all'interno della sua vecchia abitazione di infanzia e a quel punto vorrà vederci chiaro e andare fino in fondo.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap La Promessa rivelano che Jana, prima di andare via dalla sua casa, lascerà un biglietto sul tavolo della cucina.

"Voglio conoscerti": è questa la frase che Jana scriverà sperando che tale persona abbia il coraggio di rispondere e soprattutto di farsi vivo.

Pia spiazza Gregorio: anticipazioni La Promessa

Gli occhi saranno ppuntati anche su Pia: le anticipazioni de La Promessa rivelano che per la donna arriverà il momento del tanto atteso matrimonio con Gregorio.

I due convoleranno a nozze insieme e decideranno così di intraprendere questo nuovo percorso di vita assieme, ma non tutto andrà secondo i piani sperati. Pia, infatti, si renderà conto di non voler abbandonare la promessa e quindi il suo posto all'interno del palazzo per trasferirsi altrove assieme a suo marito. La donna, quindi, informerà Gregorio della decisione che ha preso: intende restare sempre nel palazzo e, a quel punto, la reazione del marito non sarà delle migliori.