Nella puntata de La Promessa che andrà in onda lunedì 17 luglio alle ore 14:45, Romulo scoprirà la relazione sentimentale tra Mauro e Leonor e minaccerà di licenziarlo, intanto i due penseranno di scappare per convolare a nozze.

Successivamente Lope deciderà di abbandonare definitivamente il palazzo, anche se Simona e Pia saranno contrarie alla sua scelta. Nel frattempo Curro si offrirà di trovare un libro perduto dalla biblioteca e Jana verrà chiamata per aiutarlo.

Infine Alonso prenderà una decisione che non verrà condivisa dal resto della famiglia.

Romulo minaccia di licenziare Mauro ne La Promessa

Romulo, dopo aver visto il lacchè del palazzo uscire dalla camera della signorina della famiglia Lujàn, deciderà di rimproverarlo per la sua troppa vicinanza alla ragazza. Ben presto il governante de La Promessa scoprirà della loro relazione segreta e sarà costretto a minacciare il domestico di licenziarlo. Per questo motivo, Mauro e Leonor penseranno alla possibilità di fuggire insieme per sposarsi e vivere insieme.

Intanto Alonso rivelerà a Romulo i problemi finanziari del palazzo e di star valutando l'idea di accettare un prestito dal barone.

Simona chiede a Romulo di assumere Lope come cuoco

Successivamente, Lope saluterà per l'ultima volta i colleghi e soprattutto Simona, che è stata come una madre per lui.

Tuttavia, sia Pia che la stessa cuoca saranno contrarie alla partenza del giovane e decideranno di chiedere a Romulo di assumerlo come aiutante cuoco in cucina. Ma il governante temerà che la marchesa Cruz possa andare su tutte le furie scoprendolo e quindi sarà costretto a bocciare l'idea delle due donne. A questo punto per il giovane non resterà altro che lasciare il palazzo per inseguire il suo sogno.

Intanto, Manuel si troverà a parlare con sua sorella Leonor del fidanzamento che la loro madre ha annunciato con Jimena e insieme discuteranno di cosa sia il vero amore.

Alonso prende una decisione difficile all'oscuro di Cruz

Nella parte finale della puntata de La Promessa, la marchesa informerà che è stato smarrito un importante libro dalla biblioteca e Curro, per ingraziarsi la zia, si offrirà volontario per trovarlo.

In soccorso del giovane verrà chiamata la domestica Jana che dovrà aiutarlo. Ad ogni modo, la signorina Exposito sarà ben felice di poter passare del tempo insieme al ragazzo che crede essere suo fratello Marcos.

Nel contempo, Mauro discuterà con Teresa. Infine, Alonso prenderà una decisione molto difficile all'oscuro di sua moglie: accetterà un prestito dal barone.