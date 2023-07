La promessa continua con la messa in onda su Canale 5, e secondo le anticipazioni provenienti dalla Spagna molto cambierà presso palazzo Lujan. Nelle prossime puntate, in primo piano ci sarà la figura di Jana che deciderà di rivelare a Curro la verità sulla sua famiglia.

La protagonista troverà così il coraggio e il momento giusto per dire a Curro che sono entrambi figli di Dolores, una giovane donna assassinata 15 anni prima. Jana, inoltre, dovrà anche combattere contro la gelosia perché Manuel continuerà a lasciarsi manipolare da Jimena, incurante dei suoi avvertimenti.

Anticipazioni La promessa: Jimena continuerà a manipolare Manuel

Le anticipazioni de La promessa raccontano che Jana si renderà conto che Jimena sta manipolando Manuel e penserà di avvisare il giovane marchese. La cameriera gli farà notare che Jimena potrebbe fingere i sintomi della gravidanza solo per tenerlo legato a sé. Manuel non crederà alle parole di Jana accusandola di essere gelosa di lui.

Il marchesino riceverà una proposta per una gara di aviazione a cui vorrebbe partecipare, ma Jimena, pur di fermarlo, si procurerà un incidente. Della donna si prenderà cura Jana che si accorgerà subito come si tratti di una simulazione. Nonostante l'ennesimo avvertimento da parte della cameriera, Manuel rinuncerà alla gara di aviazione.

Il piano di Jimena ancora una volta ha funzionato.

Anticipazioni prossime puntate: Jana delusa da Manuel

Le prossime puntate de La promessa vedranno al centro delle scene Jana alle prese con le manipolazioni di Jimena. La ragazza farà di tutto per far aprire gli occhi a Manuel, ma lui oltre a non ascoltarla la ferirà accusandola di gelosia.

A quel punto sarà la cameriera ad allontanarsi dal marchesino e quando lui proverà a riavvicinarsi, lei gli dirà che è un vigliacco per aver rinunciato alla gara solo per stare accanto ad Jimena.

Curro verrà a sapere di essere il fratello di Jana

Le anticipazioni de La promessa rivelano inoltre che nelle nuove puntate Jana coltiverà un'amicizia molto speciale con Curro.

La ragazza gli starà vicino, lo ascolterà e lo sosterrà nei momenti di difficoltà.

Dopo l'ennesimo affronto subito da suo padre Lorenzo, il ragazzo cercherà e troverà conforto ancora una volta in Jana. Curro non potrà fare a meno di ringraziare la cameriera per la sua vicinanza e Jana capirà che è arrivato il momento giusto per esporsi. La ragazza rivelerà a Curro che sono fratelli e che entrambi sono figli di Dolores, una giovane donna assassinata quindici anni prima. Jana, inoltre, scoprirà anche la casa in cui viveva sua madre. Per Curro non sarà facile accettare queste parole, tutto il suo passato di fatti sarà messo in discussione. Il ragazzo sarà così frastornato che quando riceverà una dichiarazione d'amore da parte di Martina reagirà in modo molto distaccato.