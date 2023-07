La soap opera La Promessa continua a riservare tante sorprese al pubblico di Canale 5. Nei prossimi episodi al centro della scena ci sarà anche Salvador Romea (Mario Garcia). Il cameriere della tenuta dovrà separarsi dalla fidanzata Maria Fernandez (Sara Molina). Il ragazzo farà i conti con la giustizia per essersi fatto fare un certificato medico falso per non essere obbligato a svolgere il servizio militare. Costretto a partire per fare il militare, dovrà lasciare il lavoro ottenuto a palazzo grazie all'amicizia con Lope (Enrique Fortun) per un periodo di tempo.

Trame spagnole La Promessa: Salvador e Maria vengono rimproverati dal maggiordomo Romulo

Le anticipazioni sulle puntate in programmazione prossimamente raccontano che Salvador intraprenderà una relazione con Maria. Inizialmente a mettere in guardia quest’ultima dal ragazzo ci penserà l’amica Jana Exposito (Ana Garces), dicendole che i marchesi non approvano qualsiasi tipo di rapporto sentimentale tra i loro dipendenti. Salvador e Maria verranno anche rimproverati dal maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), il quale li inviterà a non lasciarsi andare a effusioni amorose pubblicamente.

Successivamente Salvador riceverà da un medico un certificato per poter dimostrare di non poter prendere servizio militare nella Guerra del Rif, ma purtroppo scoprirà che il certificato è falso.

Le forze dell’ordine arresteranno Salvador, accusandolo di alto tradimento per essere sfuggito all’arruolamento.

Salvador obbligato ad arruolarsi nell’esercito, Maria ha occhi per un altro ragazzo

Salvador si vedrà costretto a partire per il fronte e a mettere in pericolo la sua vita. Ovviamente Maria, pur essendo consapevole del fatto che il ragazzo potesse essere chiamato per il servizio militare, cadrà nella disperazione totale al pensiero di non averlo più al proprio fianco.

Sempre dagli spoiler provenienti dalla Spagna si evince che, nonostante l’allontanamento di Salvador dalla città non sia definitivo, Maria si convincerà che non si ricongiungeranno più, così comincerà ad avere occhi per un altro ragazzo, lasciandosi quindi alle spalle la storia d’amore con Salvador.

Puntate La Promessa, dal 1 al 4 agosto: Maria e Salvador si baciano

La storia tra Maria e Salvador inizierà negli episodi che andranno in onda dal 1 al 4 agosto 2023 su Canale 5. Non passerà inosservata la complicità tra Salvador e Maria, soprattutto quando entrambi si prenderanno cura di Eugenia (Alicia Moruno).

Il cameriere e la domestica trascorreranno parecchio tempo insieme e saranno sempre più attratti l’uno dell’altra, al punto che Salvador e Maria si scambieranno un bacio.