La Promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e l'episodio in onda venerdì 28 luglio vedrà l'arrivo di un nuovo personaggio. Al palazzo verrà accolta Eugenia, la madre di Curro, che sarà in stato quasi catatonico. Cruz si occuperà di lei con amore, mentre il barone confiderà a Teresa la sua preoccupazione per la situazione della figlia. In primo piano ci sarà ancora Jana, che scoprirà che Eugenia prende una dose troppo alta di laudano. Per la ragazza arriverà anche il momento di affrontare Manuel, che le comunicherà il fidanzamento con Jimena.

Infine Padre Camilo continuerà a chiedere dei massaggi a Petra, mentre Catalina avrà un'idea da proporre a Simona e Lope.

Anticipazioni La Promessa: Jana nota che Eugenia prende troppe medicine

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 28 luglio raccontano che al palazzo ci sarà grande agitazione per l'arrivo di Eugenia. La madre di Curro verrà accolta in stato quasi catatonico e Cruz si occuperà di lei con affetto. Non sfuggirà, tuttavia, la reazione infastidita di Eugenia, quando Alonso bacerà Cruz. Le condizioni della donna saranno argomento di conversazione anche per la servitù e Salvador verrà messo al corrente del fatto che Eugenia abbia avuto un marito manesco e donnaiolo. Nel frattempo Jana noterà che alla nuova arrivata vengono somministrate 10 gocce di laudano, una dose che a suo avviso andrebbe diminuita.

Anticipazioni puntata di venerdì 28 luglio: Manuel dice a Jana di essersi fidanzato

Venerdì 28 luglio si chiuderà una settimana molto importante a La Promessa. Oltre all'arrivo di Eugenia ci sarà spazio ancora una volta per i sentimenti. Manuel sarà chiaro con Jana e le spiegherà di essersi fidanzato con Jimena, parlandole delle sue emozioni.

Mauro, invece, cercherà Teresa per dirle che la sua relazione con Leonor è finita, ma la ragazza non vorrà ascoltarlo. Leonor, invece, riceverà una lettera da parte del figlio del Duca de Belmonte, che le annuncia la sua prossima visita.

Teresa ancora nel mirino del barone e le confida la situazione della figlia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, nella puntata di venerdì 28 luglio, Pia chiederà al barone di stare lontano da Teresa.

L'uomo, tuttavia, non ascolterà il suo consiglio e la tratterà con disprezzo. Poco dopo il barone andrà da Teresa a parlarle della situazione di Eugenia e le chiederà appoggio e comprensione. Nel frattempo Catalina proporrà a Simona e Lope di iniziare a produrre confettura di mirtilli e pepe rosa per poi vendere i loro prodotti. Infine Padre Camilo continuerà a chiedere a Petra di fargli dei massaggi, elogiando la sua grande capacità.