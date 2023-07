Nuovi drammi avvolgeranno i personaggi della famosa tenuta La Promessa nelle prossime puntate. Stando alle anticipazioni, nei giorni 31 luglio e 1° agosto Eugenia rischierà di morire per mano di Candela. Tutto avrà inizio quando Petra, spinta da malevole intenzioni, la convincerà a manipolare una pietanza destinata alla sorella della marchesa Cruz, cospargendola con un prodotto di cui ne è allergica.

Jana continuerà a cercare di avvicinarsi ad Eugenia, mentre Manuel prenderà tempo con la proposta di matrimonio a Jimena. Nel frattempo Catalina sarà determinata a mettere in commercio della confettura di mirtilli, ignara delle indagini di Padre Camilo riguardo la situazione economica della tenuta.

Anticipazioni La promessa del 31 luglio: Jana vuole ridurre i farmaci di Eugenia

Curro tenterà di prendere in braccio sua madre Eugenia, ma verrà distratto dalla zia e la lascerà cadere per terra. Donna Cruz non risparmierà rimproveri al nipote e, oltre a vietargli di vedere la madre, cercherà qualcuno che se ne prenda cura giorno e notte. Nel frattempo Maria, in accordo con Jana, suggerirà il nome di quest'ultima a Pia, in modo che possa vedere Eugenia. La scelta della governante, però, ricadrà proprio su Maria. Jana noterà che alla sorella di donna Cruz vengono somministrati troppi farmaci, per tale ragione proporrà di ridurglieli, ma la marchesa non ne sarà affatto convinta.

Il barone chiede a Teresa di ordinare la sua stanza

La vicinanza di Teresa al barone continuerà ad essere al centro dell'attenzione e nell'appuntamento del 31 luglio vedremo Pia e Mauro mettere la domestica in guardia dall'uomo. Peccato che Teresa non li ascolterà, anzi continuerà a pensare che il barone sia una brava persona.

Successivamente quest'ultimo, dopo aver rimproverato Pia e Petra di non aver ordinato la sua stanza, chiederà a Teresa di occuparsene.

Romulo suggerirà a Manuel di fare una dichiarazione di matrimonio formale, ma il ragazzo prenderà tempo dicendo di voler conoscere a fondo Jimena. Nel frattempo alla tenuta ritornerà Juan, il rampollo dei De Belmonte.

Il ragazzo farà visita a Leonor e lei ne approfitterà per fare ingelosire Mauro.

Nelle cucine della tenuta, intanto, si avvierà la produzione di confetture piccanti per metterle in commercio, seppur Candela continui ad essere disperata per la vicinanza fra Simona e Lope.

Spoiler La promessa del 1° agosto: Camilo indaga sulle finanze della tenuta

Martedì 1 agosto a La promessa, Jana sarà impegnata a carpire informazioni su Eugenia. Grazie a Manuel e Catalina apprenderà che Eugenia avuto grandi difficoltà a contrarre una gravidanza. Non potendone occuparsene da sola, Maria sarà affiancata da Salvador nelle cure della sorella di donna Cruz, anche se Pia ne sarà perplessa. Sarà così che Maria informerà Jana che Eugenia, di tanto in tanto, mostra segni di coscienza.

Sfruttando la disperazione di Candela, Petra proverà a manipolarla dicendole che Lope e Simona stanno tramando alle sue spalle. Poco dopo Candela aggiungerà delle mandorle nel piatto riservato a Eugenia, pur essendo conscia della sua allergia a questo alimento. L'intervento tempestivo di Lope impedirà il peggio.

Padre Camilo indagherà sulla situazione economica della tenuta e scoprirà, grazie a Tadeo e Petra, che i marchesi hanno poca liquidità a disposizione. A proposito di Tadeo, Catalina lo coinvolgerà nella vendita della confettura di mirtilli.