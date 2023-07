Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap tv iberica La Promessa, che va in onda dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 luglio, Mauro dirà a Leonor che non potranno stare insieme. Intanto Teresa non baderà a tutti quelli che le diranno di fare attenzione al Barone, mentre Eugenia arriverà a La Promessa e tutti si occuperanno di lei.

Padre Camillo accusa Pia di essere una peccatrice

Nella puntata di La Promessa di lunedì 24 luglio, Pia dopo essersi dovuta difendere nuovamente dal Barone, sarà in ansia per Teresa perché l'uomo ha concentrato su di lei le sue attenzioni, quindi le farà presente di guardarsi da lui, ma non le darà ascolto.

La donna dovrà pensare pure a Petra, che ha deciso di dire ai governanti del fatto che Lope è in cucina. Pia inviterà Romulo a risolvere la situazione, ma alla fine si muoverà Simona con l'aiuto di Catalina. Quest'ultima dovrà arginare Petra, ma sarà difficile visto che ha raccontato a Padre Camillo che Pia aspetta un bambino. Intanto Manuel terrà distante Jimena e Cruz proverà a escogitare qualcosa per riavvicinarli.

Nell'episodio di martedì 25 luglio, Mauro farà presente a Leonor tutte le rinunce cui dovrà far fronte se continueranno a stare insieme. Nel frattempo Catalina dovrà persuadere Petra dal dire alla marchesa che Lope lavori in cucina. In tutto questo Jimena si proporrà di dare una mano a Manuel nella manutenzione del suo aereo, mentre Salvador aiuterà Maria Fernandez in incidente e tra i due crescerà una bella affinità.

Padre Camillo invece incolperà Pia di essere una peccatrice.

Teresa si fida del Barone

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 26 luglio, il Barone si avvicinerà a Teresa e le donerà un profumo. Intanto Jana e Manuel di comune accordo sceglieranno di restare solo amici. L'uomo inviterà la cameriera a fare un ultimo volo insieme e lei acconsentirà, anche se piangerà perché è consapevole che saranno gli ultimi momenti insieme.

Manuel le starà vicino, ma intanto Jimena li vedrà insieme e andrà via dalla tenuta. Il giovane Lujan le dirà però di aspettare fino a sera, in quanto dovrà dirle qualcosa di importante. Maria invece troverà il modo affinché Salvador possa non andare a lavoro e recarsi invece in città per inviare una lettera.

Nella puntata di giovedì 27 luglio, Manuel a cena discuterà dell'atteggiamento della madre e di Cruz, per convincerlo a sposarsi.

La marchesa avrà paura che il figlio voglia sciogliere il fidanzamento, ma lui penserà ad altro. Nel frattempo a La Promessa tutti saranno pronti ad assistere Donna Eugenia, mentre Pia e Mauro uniranno le forze per far sì che Teresa non si faccia ingannare dal Barone. Però la ragazza considererà l'uomo una persona onesta.

Eugenia assume strani comportamenti

In base agli spoiler di venerdì 28 luglio Eugenia andrà a stare nella camera di Cruz, così possa essere controllata al meglio giorno e notte. Cruz sarà in ansia per la sorella, che ha assunto anche strani comportamenti come quello di ridere senza motivo. Infine Jana si accorgerà che con le condizioni precarie di Eugenia sarà difficile capire il legame con la madre e suo fratello. Pertanto inviterà Maria Fernandez ad abbassare la dose dei farmaci.