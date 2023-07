La soap opera spagnola La promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5 con tanti colpi di scena.

Gli spoiler sulle prossime puntate dicono che la protagonista Jana Expósito (Ana Garcés) sarà parecchio sofferente a causa di Jimena de los Infantes (Paula Losada). La domestica su ordine della rivale in amore sarà costretta a svolgere un lavoro massacrante nei campi, venendo sfruttata e umiliata.

Il barone Juan Ezquerdo (Alberto González) verrà ucciso dalla governante Pia Adarre (María Castro), mentre sarà sorpreso dalla stessa ad approfittarsi di Teresa Villamil (Andrea del Río).

Spoiler spagnoli, La promessa: Jimena attua un piano per far allontanare Manuel e Jana

Nei nuovi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, la protagonista Jana vivrà dei momenti molto difficili. Tutto comincerà quando il suo amato Manuel (Arturo Sancho) dovrà sposare Jimena per risolvere i problemi finanziari della sua famiglia. Ben presto quest’ultima scoprirà che il suo promesso sposo ha occhi soltanto per la cameriera Jana, e quindi attuerà un piano per farli allontanare al più presto possibile.

In particolare la figlia del duchi de Los Infantes ordinerà alla rivale di trasferirsi nella tenuta dei suoi familiari, in vista dell’imminente arrivo di importanti ospiti dall’Europa.

La fanciulla appena giungerà a destinazione si renderà conto di essere caduta in una trappola, dato che sarà costretta al lavoro nei campi.

In seguito la domestica tornerà alla tenuta visibilmente sfinita e con dei lividi su tutto il corpo: la ragazza non avrà neppure la forza per reggersi in piedi e quindi interverrà Manuel in suo aiuto.

Comunque Jana preferirà non smascherare l’inganno di Jimena quando il marchese le chiederà delle delucidazioni sul lavoro svolto a casa dei suoi futuri suoceri.

Juan viene ritrovato senza vita, Pia apprende di essere stata avvelenata

Sempre dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si evince che il barone Juan farà i conti con l'ira di Pia quando abuserà di Teresa: la governante in preda alla furia e senza ucciderà l’uomo senza scrupoli.

A sbarazzarsi del cadavere saranno Jana e Pia, gettandolo in un burrone.

Successivamente verrà ritrovato il corpo senza vita del barone e la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martín) farà di tutto per scoprire chi è coinvolto con l’omicidio.

A questo punto Pia verrà ricoverata in ospedale dopo aver avuto alcuni malesseri e apprenderà di essere stata avvelenata: quando poi recupererà le forze per tornare a lavorare, la governante vorrà capire chi ha attentato alla sua vita.