Novità in vista per Benal nelle prossime puntate della soap opera My home my destiny in onda su Canale 5. Dopo diversi malori la donna scoprirà di aspettare un bambino da Mehdi. Decisa a dirglielo e magari a strapparlo a Zeynep, si recherà a casa sua, dove riceverà un'altra sorpresa: lui e Zeynep sono diventati i tutori di Kibrit e lo saranno per almeno un anno.

Benal soffre per il matrimonio tra Mehdi e Zeynep

Benal ha sempre sognato di avere un figlio dal marito, ma ciò non è accaduto. È diventata vedova e dopo diverso tempo ha intrapreso una relazione con Mehdi.

Storia che viene interrotta bruscamente quando il giovane decide di assecondare il volere della madre, per questo Mehdi sposa Zeynep.

Sarà un duro colpo per Benal, che non accetterà di buon grado la decisione presa dall'uomo. Sarà distrutta dal dolore, ma nonostante ciò deciderà di mettersi da parte e di non fare nulla.

Benal scopre di aspettare un bambino da Zeynep

Le cose, però, potrebbero cambiare molto presto. Benal inizierà ad accusare della nausea, così andrà in farmacia per comprare un test di gravidanza. La farmacista la conosce e quindi per non farla sospettare di nulla, Benal le dirà che il test è per una vicina di casa. Ne comprerà tre per essere sicura del risultato.

Benal tornerà a casa e farà tutti e tre i test di gravidanza.

Il primo, come i successivi due, presenterà due linee rosse, il che vuol dire che Benal è incinta di Mehdi.

Mehdi non risponde alle chiamate e messaggi di Benal

Benal inizierà a sognare a occhi aperti, forse crederà che con la notizia della gravidanza Mehdi possa tornare da lei e lasciare Zeynep. Prenderà il cellulare e lo chiamerà, con la chiara convinzione di dirgli cosa sta succedendo.

Quando Mehdi riceverà la telefonata, però, sarà in compagnia di Zeynep e per questo non risponderà.

Benal prenderà la cosa come una sorta di affronto, così non si tirerà indietro e gli manderà il seguente messaggio: "Mehdi possiamo incontrarci e parlare? Devo dirti qualcosa di importante". Lui rimarrà un po' stranito davanti a questo messaggio, mentre Benal attenderà con ansia una risposta.

Mehdi non risponderà, così Benal si presenterà direttamente a casa sua, ma arriverà nel momento sbagliato, visto che in famiglia staranno festeggiando il fatto che Zeynep e Mehdi siano diventati i nuovi tutori di Kibrit. Per questo Benal verrà invitata a tornare il giorno seguente. Una bella batosta per la donna, visto che era pronta a sfoggiare il test di gravidanza positivo.