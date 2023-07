In My home my destiny le lusinghe di Faruk nei confronti di Emine inizieranno a diventare per la ragazza qualcosa di più. Tutto, ovviamente, all'insaputa di Zeynep, visto che Emine non dirà alla migliore amica che ha degli incontri con il suo ex. A un certo punto la situazione sembrerà precipitare, quando invece tra Emine e Faruk scatterà un appassionante bacio.

Faruk continua a insidiarsi nella vita di Zeynep

Dopo il due di picche ricevuto da Zeynep, Faruk proverà sempre a insediarsi nella vita della ragazza. Farà credere di essere seriamente preoccupata per lei, visto che nel giro di poco tempo si è vista catapultare in una nuova realtà con una nuova famiglia, ma la verità è che trama qualcosa.

Zeynep lo inviterà più volte a starle lontano, anche perché Mehdi non accetterebbe di vederlo ronzare intorno alla moglie, allora Faruk prenderà una nuova strada.

Faruk si avvicina pericolosamente a Emine

Faruk fingerà di essere preoccupato per il futuro di Zeynep, così cercherà di impietosire la migliore amica della ragazza, Emine. I due, ovviamente all'insaputa di Zeynep, inizieranno anche a vedersi di nascosto. Lui la inviterà a pranzo fuori per conoscere dei dettagli sulla vita di Zeynep, però a Emine inizieranno a piacere le attenzioni che le dà Faruk.

A un certo punto, mentre saranno intenti a fare passeggiata, si staccherà un tacco di uno stivaletto di Emine e Faruk la porterà in un negozio di scarpe di lusso per comprarne un paio nuovi.

All'inizio la ragazza si sentirà a disagio, visto che è molto lontana da quella realtà, ma alla fine cederà a un paio di stivali stiletto. Quando tornerà nel quartiere ovviamente non potrà tenerli indosso, anche perché la gente, e in primo luogo la madre Sultan, potrebbero pensare chissà che cosa, così li nasconderà. Emine, però, continuerà a pensare a Faruk e la cosa potrebbe diventare pericolosa.

Tra Emine e Faruk scatta un bacio appassionato

Emine, però, inizierà a pensare male di Faruk quando lo vedrà parlare con il losco venditore d'auto del suo quartiere, Celal. Capirà che il ragazzo non è per niente interessato a Zeynep, ma che vuole solo creare guai, così gli chiederà di non chiamarla più.

Lui proverà a seguirla chiedendole una spiegazione, ma proprio all'interno del quartiere Emine intravvederà da lontano Zeynep.

Non può vederla insieme a Faruk, così i due si nasconderanno. La vicinanza si farà molto pericolosa e Faruk capirà che Emine vuole mantenere il loro rapporto segreto, e la cosa lo intrigherà parecchio.

Alla fine Emine si lascerà andare a un bacio appassionato con Faruk, ma probabilmente anche questo potrebbero fare parte dei loschi piani del ragazzo.