In My home my destiny ci sarà una storia d'amore che attirerà l'attenzione dei telespettatori, ovvero quella tra Faruk ed Emine. Entrambi sono legati a Zeynep: lui è il suo ex, mentre lei la sua migliore amica e la storia proprio per questo motivo sarà clandestina. Solo Nuh sarà a conoscenza di tutto, ma si terrà la cosa per sé, visto che è anche follemente innamorato di Emine. A ogni modo la storia prenderà una piega inaspettata quando Faruk inviterà a cena a casa sua Emine e tra i due non ci saranno solo semplici baci.

L'amore di Faruk per Emine è vero o falso?

All'insaputa di Zeynep, Emine intraprenderà una storia d'amore con Faruk. All'inizio i due si vedranno perché lui sarà in pena per la sua ex e per il matrimonio combinato con Mehdi. La ragazza, però, inizierà a gradire le attenzioni di Faruk, al punto che tra i due scatterà anche un bacio.

Non sarà ancora ben chiaro se Faruk stia facendo tutto questo per pura vendetta nei confronti di Zeynep, visto che Emine è la sua migliore amica, oppure perché gli piaccia realmente la ragazza. A ogni modo inizierà a corteggiarla in maniera pressante.

Nuh scopre che Emine ha una storia con Faruk

Faruk le manderà dei fiori, ma anche una borsetta molto costosa. La ragazza farà tutto all'insaputa della madre Sultan, anche perché lei approverebbe solo un ragazzo come fidanzato della figlia: Nuh.

A proposito di quest'ultimo, nel quartiere sarà l'unico a sapere che Emine esce con Faruk. Li vedrà insieme e proverà a far desistere la ragazza dal frequentarlo, ma senza successo.

Sarà proprio per questo motivo che Nuh andrà da Faruk e lo intimerà a stare lontano da Emine. I due verranno pure alle mani e per il futuro si prospetta una battaglia abbastanza pesante.

Emine beve qualche bicchiere di troppo

Intanto tra Emine e Faruk la storia procederà a gonfie vele. Lui, pur di vederla, si presenterà anche nel negozio di alimentari della famiglia di lei. Vorrà stare un po' da solo in sua compagnia, così la inviterà a cena a casa sua.

Lei sarà molto emozionata per tutte le premure di Faruk e si lascerà un po' andare durante la cena, bevendo qualche bicchiere di troppo.

Scatta la passione tra Emine e Faruk

Emine non farà altro che bere, visto che Faruk non smetterà di riempirle il bicchiere. La ragazza non è abituata ad assumere alcol, per questo si ubriacherà facilmente. A un certo punto Emine sarà proprio sbronza e molto disinibita, una situazione ideale per Faruk, visto che con lei vorrebbe solo una cosa.

I due inizieranno a ballare e ovviamente la vicinanza li porterà a scambiarsi qualche bacio. Dei gesti di affetto che molto presto si trasformeranno in qualcosa di più, visto che si siederanno sul divano e tra loro scatterà un vero momento di intimità.