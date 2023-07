Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma dal 24 al 28 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera annunciano che Mehdi finirà in arresto con l'accusa di sfruttamento del lavoro minorile per aver fatto lavorare due bambini all'interno della sua officina.

Anticipazioni My home my destiny: puntate dal 24 al 28 luglio

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che le bugie messe in piedi dalla madre biologica di Zeynep (Demet Ozdemir) rischieranno di crollare da un momento all'altro. Ekrem reagirà malissimo quando si ritroverà davanti Mehdi (İbrahim Çelikkol) e quest'ultimo si sentirà ferito dalle parole pronunciate dal suocero nei confronti della sua famiglia.

Tutto questo sfocerà in pianti da parte di Zeynep, la quale sarà disperata e confusa circa il proprio futuro.

Mehdi passerà la notte in officina dove verrà confortato dalla piccola Kibrit. Zeynep, invece, confiderà a Nermin che suo marito si è infuriato quando ha notato le sue foto con Faruk: la protagonista sosterrà che le bugie raccontate a Mehdi abbiano rovinato tutto. Emine, invece, cercherà di convincere Zeynep che non è stato sbagliato portare alla luce la verità, invitandola a lasciar perdere suo marito.

Intanto Sakine chiederà a Sultan di impegnarsi a rigenerare le nozze tra sua figlia e Mehdi.

Faruk invita Zeynep a partire con lui per Londra

Mehdi apparirà così dispiaciuto al punto da confidare a Nuh che sua moglie è interessata solo a Faruk.

A tal proposito, Emine inviterà Zeynep a lasciare suo marito e avvicinarsi sempre più al suo antico amore.

Nel frattempo, Mehdi pregherà Kibrit (Helin Kandemir) di consegnare del denaro alla moglie alla fermata del pullman. In questo frangente, intanto, Zeynep sarà raggiunta da Faruk che le chiederà di partire insieme a lui per Londra.

Mehdi viene arrestato per sfruttamento minorile

Zeynep finirà mirino di Mujgan, che continuerà a provocarla. Le due donne a questo punto daranno vita a un diverbio che sarà fermato da Zeliha. Durante l'incontro, la donna cercherà di convincere la protagonista a tornare con Mehdi. Ma ben presto il meccanico presenterà la documentazione per la separazione a Zeynep, la quale accetterà a malincuore, prima di recarsi in aeroporto con l'intenzione di prendere un volo diretto a Londra insieme a Faruk.

Una scelta che desterà la disperazione di Mehdi, che piangerà a dirotto per la partenza della moglie. I problemi aumenteranno quando la polizia e gli assistenti sociali si recheranno in officina ad arrestare il meccanico per sfruttamento minorile dopo aver riportato Kibrit alla Casa Famiglia.