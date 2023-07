L'addio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad essere al centro del Gossip. Una delle ultime figure del mondo dello spettacolo ad aver espresso il proprio parere sulla fine della loro storia è stata Nikita Pelizon, che intervenuta nel programma radiofonico Tuchesando in onda su Radio Cusano ha detto la sua sul momento che sta vivendo la sua amica Antonella.

Le dichiarazioni di Nikita

Durante la seconda parte del Grande Fratello Vip 7, Nikita e Antonella hanno instaurato un rapporto molto profondo, tanto da mantenerlo anche lontano dai riflettori.

Intervenuta per un'intervista radiofonica nel programma Turchesando condotto da Tuchese Baracchi, la modella brasiliana si è così espressa sulla fine della storia tra Antonella ed Edoardo: "Guarda, quello che mi sento di dirti è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa supereranno qualsiasi cosa. Altrimenti ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa loro. Io le sto vicino, mando un messaggio e la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, un and down. Esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati che si stanno vivendo in maniera profonda".

I nuovi progetti

Nell'intervista radiofonica a Radio Cusano, Nikita Pelizon ha parlato anche dei suoi nuovi progetti di lavoro.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha lanciato il suo primo singolo dal titolo Mojito confidando di essere al settimo cielo per il supporto ricevuto dai suoi fan: la modella ha anche rivelato che sarà un'estate caldissima per lei dato che ha in programma un tour che la vedrà impegnata in varie parti d'Italia.

Infine Nikita non ha nascosto che il suo sogno è quello di duettare con Ginevra Lamborghini.

Nikita e Matteo al capolinea

Dopo il reality show di Canale 5, Nikita si era anche avvicinata al suo ex Matteo Diamante. Quest'ultimo, in un post su Instagram, ha però comunicato la fine della frequentazione: "Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno a e vederci più chiaro".

Lui al suo fianco vuole una ragazza presente, mentre Nikita dopo essere stata "reclusa" sette mesi nella casa di Cinecittà ha voglia di maggiore libertà, da qui l'incompatibilità di fondo che sembra essere alla base della nuova rottura.

Sebbene le cose non siano andate nel migliore dei modi, Matteo Diamante si è augurato che Nikita possa presto trovare la persona giusta.