Dopo il Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon e Matteo Diamante avevano riprovato ad avviare una frequentazione ma non è andata come speravano. Su Instagram, la modella ha rotto il silenzio spiegando i motivi che l'hanno portata a chiudere definitivamente: in primis Nikita ha precisato che non le basta il corteggiamento a parole, ma vuole anche vedere i fatti. Poi ha riferito che non ha bisogno di un uomo al fianco per essere felice.

Le dichiarazioni di Nikita

Matteo Diamante era entrato nella casa di Cinecittà in qualità di "ex di" e, terminato il reality show, si era nuovamente avvicinato alla sua ex Nikita Pelizon.

Dopo un periodo di frequentazione i due hanno compreso di non essere fatti l'uno per l'altra. Domenica 16 luglio, la modella ha deciso di rivelare i motivi dell'ennesima rottura: "Mi spiace aver visto atteggiamenti che mi hanno allontanata in passato e mi allontanano tutt’ora e lo farebbero anche in futuro. Ecco il motivo del mio voler rimanere single". Sulla base di quanto dichiarato l'ex gieffina si è detta dispiaciuta che alcune persone abbiano contattato Matteo per sapere i motivi della rottura: "I panni sporchi si lavano in casa".

Nel lungo post ha riferito di essere altrettanto soddisfatta di avere dei fan che la comprendono: fin dall'inizio alcuni hanno rispettato la sua scelta di voler frequentare Diamante senza troppe pressioni.

La frecciatina al suo ex

Prima di concludere Nikita Pelizon non si è risparmiata dal lanciare una frecciatina al suo ex Matteo Diamante: "A me non basta il corteggiamento. Voglio una persona da ritenere esemplare che non mi consideri una sua proprietà, non solo a parole ma anche a fatti e che, non mi faccia mai provare imbarazzo in nessun contesto".

La modella ha precisato che una donna per essere felice non deve per forza avere al suo fianco un uomo che la supporti.

Infine ha fatto sapere che è rimasto solamente un grande bene nei confronti del suo ex e nulla di più.

La versione di Matteo Diamante

Lo scorso 29 giugno, Matteo Diamante ha annunciato la fine della storia con Nikita: "Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno a e vederci più chiaro".

Il 33enne è convinto che tra loro non ci potrà mai essere un futuro, poiché hanno obbiettivi diversi. Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7, inoltre, Nikita avrebbe manifestato il desiderio di sentirsi libera.