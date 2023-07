I nuovi palinsesti Rai di settembre prevedono uno stop per Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, attualmente al centro del Gossip per la presunta crisi sentimentale in corso con Belen Rodriguez, non tornerà subito in prime time con le sue trasmissioni.

Per la domenica pomeriggio di Rai 1, invece, è confermata la presenza di Mara Venier: la conduttrice veneta avrà ancora in mano le redini dello show festivo.

Stefano De Martino in pausa: palinsesti Rai di settembre

Nel dettaglio, i prossimi palinsesti Rai di settembre prevedono uno stop in prime time per Stefano De Martino.

A differenza della passata stagione tv, il conduttore non tornerà subito al timone di Stasera tutto è possibile, il varietà di successo che conduce ormai da diverse edizioni.

Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di mettere in soffitta Stasera tutto è possibile, la cui messa in onda sarebbe prevista solo nel corso del 2024.

Il conduttore partenopeo, però, tornerà in onda in prime time a dicembre con due serate evento dedicate al periodo natalizio, che andranno in onda su Rai 2.

Mara Venier non lascia la conduzione di Domenica In

Nessun cambiamento, invece, al timone di Domenica In: lo show festivo di Rai 1 tornerà in onda da metà settembre con la conduzione di Mara Venier.

Per la conduttrice veneta si tratta della quindicesima edizione al timone del contenitore festivo della rete ammiraglia, che in queste ultime stagioni ha registrato ascolti in crescita.

Tuttavia, quella che andrà in onda dal prossimo settembre, potrebbe essere l'ultima edizione di sempre per Mara Venier: dal prossimo anno poi la presentatrice potrebbe abbandonare definitivamente lo show per dedicarsi ad altri progetti meno impegnativi, così come ha svelato lei stessa alla presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024.

Ore 14 e Bella Mà confermati nei nuovi palinsesti Rai di settembre

Su Rai 2, invece, il palinsesto di settembre prevede la conferma di Ore 14, il talk show condotto da Milo Infante dedicato ai casi di cronaca nera.

Dopo gli ottimi ascolti dell'ultima stagione, con picchi che hanno toccato il muro del milione di spettatori e quasi il 10% di share, la trasmissione tornerà in onda da lunedì 11 settembre con la nuova edizione che terrà compagnia al pubblico dalle 14 alle 15:25 circa.

A seguire, poi, spazio alla seconda edizione di Bellà Ma, il talk show condotto da Pierluigi Diaco che prevede un confronto generazionale tra "boomer" e "millennials".

Nunzia De Girolamo su Rai 3 nei nuovi palinsesti Rai di settembre

E poi ancora, su Rai 3, ci sarà spazio per un nuovo talk show politico che andrà in onda di martedì sera al posto di Carta Bianca. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbe quella di affidare la fascia serale del martedì a Nunzia De Girolamo con un nuovo talk show informativo.

Per lei, quindi, si tratterebbe del secondo impegno della stagione autunnale, dato che da settembre condurrà anche la seconda edizione di Ciao Maschio, il talk show del sabato notte di Rai 1.