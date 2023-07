I motivi legati alla rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a essere ignoti: l'imprenditore ha sostenuto che in Sardegna la fidanzata gli ha fatto una scenata di gelosia solamente per averlo visto parlare al tavolo di Soleil Sorge. Quest'ultima, dopo essere stata tirata in ballo, ha chiesto di non essere messa in mezzo poiché non c'entra assolutamente nulla.

Soleil rompe il silenzio

Dopo essere stata tirata in ballo da Daniele Dal Moro, Soleil Sorge ha deciso di intervenire. Su Twitter, l'influencer ha pubblicato un cinguettio: "Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera, no grazie".

Senza giri di parole, ha chiesto di non essere inserita in una dinamica in cui non c'entra assolutamente nulla, anche perché in passato Soleil ha già avuto a che fare con un triangolo amoroso: al Grande Fratello Vip 6 si era avvicinata ad Alex Belli, ma quest'ultimo lontano dai riflettori era impegnato con Delia Duran.

Dunque, l'influencer italo-americana non vuole affatto far parlare nuovamente di sé per un presunto triangolo.

molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera🤌🏼 ma no grazie. 🌞🫶🏻 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) July 11, 2023

Che cosa aveva detto Daniele Dal Moro

Lunedì 10 luglio, Daniele Dal Moro, in live su Twitch, ha spiegato quelli che sarebbero i motivi della lite avvenuta in Sardegna con Oriana Marzoli.

Nel dettaglio, ha spiegato che la fidanzata (complice qualche cocktail di troppo) ha fatto una scenata di gelosia perché l'ha visto parlare al tavolo di Soleil Sorge. Lo stesso Daniele ha precisato che i due stavano parlando di Luca Onestini e Iconize, entrambi loro conoscenze. Successivamente, Dal Moro ha ribadito che Micol Incorvaia, anziché stemperare gli animi, ha incitato Oriana a prendere una posizione nei confronti del fidanzato.

Dal momento che Soleil ha smentito di essere lei la causa della lite tra Daniele e Oriana, i motivi che hanno portato alla rottura restano ancora ignoti.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito alla replica di Soleil, su Twitter alcuni utenti hanno deciso di esprimere la loro opinione. Un utente ha affermato: "Tu sei migliore rispetto a loro e mille volte superiore, loro il nulla cosmico".

Un altro utente ha riferito di non credere alla versione di Dal Moro perché Soleil non avrebbe mai parlato del suo ex Luca Onestini, visto che sono rimasti in pessimi rapporti dopo la fine della storia. Un altro fan ha commentato: "Adoro che ti tirano dentro in cose in cui non solo non c’entri nulla". Un altro utente si è complimentato con l'influecer per la frecciatina velenosa, mentre un altro ha scritto: "Brava, goditi quello che stai avendo e lasciali parlare".

Infine, c'è anche chi ha sostenuto che non serviva la replica, poiché non è stato detto nulla che ledesse l'immagine di Sorge.