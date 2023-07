L'appuntamento con Temptation Island 2023 continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena.

A parlare di quello che succederà nel corso del reality show Mediaset è stato proprio Filippo Bisciglia.

Il conduttore, pur non svelando troppi dettagli, ha voluto dare un importante spoiler ai fan del reality show di Canale 5.

Boom di ascolti per il ritorno di Temptation Island su Canale 5

L'appuntamento con Temptation Island 2023 continua a essere uno dei più seguiti di questa estate, non solo in televisione ma anche in streaming.

Sono stati quasi quattro milioni gli spettatori che al debutto hanno seguito la prima puntata di questa edizione, arrivata a distanza di due anni dall'ultima trasmessa in estate su Canale 5.

Lo share del programma è volato al 26% con picchi che hanno raggiunto anche il 45% in seconda serata e una media di quasi 10 milioni di spettatori, che per un solo minuto si sono collegati su Canale 5 per seguire il reality show delle tentazioni.

'Succederà qualcosa mai accaduto prima', le anticipazioni su Temptation Island

Insomma un grande successo per Temptation island, le cui prossime puntate si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena.

A svelarlo in anteprima è stato Filippo Bisciglia in un'intervista a SuperGuidaTv, dove ha svelato che ci sarà qualcosa di mai visto prima nella storia del reality show.

"Succederà qualcosa che non è mai accaduto prima", ha svelato il conduttore del programma di Canale 5, pur senza sbilanciarsi oltre e senza dare ulteriori dettagli su quello che si vedrà in scena nel corso delle prossime puntate.

Sta di fatto che gli spettatori sono stati avvisati: le sorprese non mancheranno e c'è da scommettere che questo colpo di scena non deluderà le aspettative dei tanti appassionati.

Possibile raddoppio per Temptation Island nel palinsesto di Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso per le coppie di questa edizione, si pensa già alle prossime.

A quanto pare Temptation Island potrebbe raddoppiare: in casa Mediaset avrebbero intenzione di puntare sul reality show anche nella stagione televisiva invernale 2024.

Allo studio ci sarebbe la messa in cantiere di una nuova edizione che troverebbe spazio su Canale 5 tra gennaio e febbraio del prossimo anno, sempre nella fascia di prime time e con la supervisione di Maria De Filippi e del suo team di autori.