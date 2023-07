Il pubblico di Temptation Island in queste ore ha notato un particolare che potrebbe essere un importante spoiler della puntata che andrà in onda il 3 luglio. In uno dei video con i quali gli addetti ai lavori hanno dato anticipazioni sul secondo appuntamento, tanti fan hanno notato l'assenza di Manu: quando Davide viene convocato per vedere un filmato della fidanzata, nel pinnettu entrano in sei e non in sette (poiché Marascio non c'è). Alcuni spettatori pensano che la serata quindi inizierà con il falò di confronto tra Isabella e il compagno e con la conseguente uscita di scena dei due in coppia.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

Dando un'occhiata al video con il quale è stata anticipata la convocazione nel pinnettu di Davide, gli spettatori di Temptation Island si sono accorti che Manu non era nel villaggio in quel momento. A supportare il concorrente nella visione del filmato con protagonista la fidanzata Alessia, infatti, sono solo in 5 e di Marascio non c'è alcuna traccia.

Una teoria che sta prendendo piede sui social network a poco più di 24 ore dall'inizio della seconda puntata, è che il giovane era assente perché la sua esperienza nel reality-show era già finita.

Lunedì scorso, infatti, Filippo Bisciglia ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: Isabella ha chiesto un falò di confronto anticipato e stava per scoprire se il compagno l'aveva accettato oppure no.

L'ipotesi degli spettatori di Temptation Island

Notando l'assenza di Manu in uno dei promo della seconda puntata, i fan hanno subito dedotto che avrebbe accettato il confronto anticipato con Isabella nonostante lo scetticismo iniziale.

Chi ha seguito l'esordio della decima edizione del reality-show, infatti, sa che la milanese ha chiesto un falò definitivo a tre giorni di distanza dall'inizio dell'avventura nel villaggio: la giovane non ha apprezzato i racconti che il compagno ha fatto del loro rapporto davanti alle telecamere, e così ha richiesto un faccia a faccia immediato.

Il fatto che Marascio non fosse nel villaggio quando Davide è stato convocato nel pinnettu, fa pensare che avrebbe acconsentito all'incontro con Recalcati e che il percorso della loro coppia sia terminato in un modo o nell'altro.

Nel giorni scorsi, inoltre, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere che Manu e Isabella avrebbero lasciato insieme Temptation Island, quindi sarebbero riusciti a risolvere tutte le incomprensioni nel corso del loro ultimo falò.

Versione invernale di Temptation Island in arrivo

Se Manu e Isabella affronteranno il loro falò di confronto definitivo già alla seconda puntata, lo si saprà con certezza lunedì 3 luglio quando andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality estivo di Canale 5.

Oggi, intanto, Tvblog ha anticipato che Temptation Island potrebbe non andare in onda solo d'estate: nei palinsesti 2023/2024 di Mediaset, infatti, sarebbe prevista anche una versione invernale del format.

Qualora quest'indiscrezione dovesse essere confermata dai vertici di rete, vorrebbe dire che il programma sulle tentazioni d'amore proporrà due diverse edizioni nel 2023, una attualmente in tv con la conduzione di Filippo Bisciglia e un'altra poco prima della fine dell'anno.