Mancano poche puntate alla fine della decima edizione di Temptation Island: tre coppie hanno già affrontato il falò di confronto definitivo, mentre altre quattro sono ancora in attesa di scoprire cosa ne sarà della loro relazione. Manuel e Isabella hanno lasciato il villaggio per primi e dopo soli 3 giorni d'avventura: il padre del ragazzo, intervistato da Di Più Tv, ha fatto sapere che i due non possono vedersi finché non va in onda l'ultimo appuntamento, quello che sarà registrato a breve a Roma, perché ci sono "penali severissime se si vedono".

Aggiornamenti sui contratti di Temptation Island

Manuel Marascio ed Isabella Recalcati sono stati i primi concorrenti di Temptation Island 2023 ad affrontare il falò di confronto definitivo: la milanese ha richiesto il faccia a faccia con il fidanzato a tre giorni dall'inizio delle riprese, quindi quando il loro viaggio nei sentimenti era appena cominciato.

Il padre del giovane è stato intervistato dai giornalisti di Di Più Tv e ha svelato alcuni dettagli molto interessanti sulle regole che tutto il cast del reality-show è chiamato a rispettare sia durante le registrazioni in Sardegna che al rientro a casa.

Anche se è già stata trasmessa in tv la puntata in cui hanno comunicato la loro volontà di stare ancora insieme, Manuel e Isabella non possono vedersi nel rispetto del contratto che hanno firmato prima di partire per l'isola: loro, e tutti gli altri protagonisti del format Mediaset, saranno liberi di esporsi solo dopo la messa in onda dell'ultimo appuntamento stagionale.

Le parole del protagonista di Temptation Island

"Ci sono penali severissime se si vedono. Mio figlio non può vedere Isabella fino alla fine del programma", ha raccontato il signor Marascio alla stampa.

Il regolamento di Temptation Island, dunque, prevede che tutti i fidanzati del cast facciano vite separate fino a quando non viene trasmessa su Canale 5 l'ultima puntata dell'edizione alla quale hanno partecipato.

L'uomo ha anche anticipato che il reality-show terminerà con il consueto appuntamento dedicato al "mese dopo", ovvero a quello che è accaduto a tutte le coppie a quattro settimane di distanza dalla fine delle riprese in Sardegna.

"Si ritroveranno a Roma per la puntata finale", ha raccontato il papà di Manuel in questi giorni di metà luglio.

Anche se i telespettatori sanno già che Isabella e il compagno stanno insieme (perché hanno lasciato il villaggio mano nella mano all'inizio della seconda serata), nessuno può vederli in giro finché non si conclude il viaggio nei sentimenti di tutti e 14 i concorrenti di quest'anno.

Ipotesi ospitata a U&D per i volti di Temptation Island

La decima edizione del format condotto da Filippi Bisciglia ha già superato il suo giro di boa lunedì scorso: mancano tre puntate alla chiusura e l'ultima dovrebbe essere interamente dedicata al racconto di quello che è successo a tutti un mese dopo lo stop alle registrazioni sull'isola.

In rete, intanto, si vocifera che le coppie e i single di Temptation Island potrebbero essere ospiti a Uomini e Donne tra la fine di agosto e l'inizio di settembre: pare che Maria De Filippi voglia accogliere in studio tutti i fidanzati (sia quelli che sono rimasti insieme che quelli che si sono detti addio al falò di confronto definitivo) e i tentatori che si sono fatti notare maggiormente nei villaggi (tra questi spiccano sicuramente Lollo e Fouad, entrambi protagonisti di baci appassionati con Ale e Gabriela davanti alle telecamere).