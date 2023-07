In attesa di una nuova puntata di Temptation Island, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato sul proprio account Instagram una segnalazione riguardante la coppia formata da Manuel e Francesca. In particolare, la ragazza è stata avvistata con un ragazzo dal fisico palestrato e con alcuni tatuaggi. Da regolamento i concorrenti non possono farsi vedere prima della puntata finale del docu-reality o incapperebbero in penali severe.

La segnalazione

Giovedì 13 luglio, Deianira Marzano ha ricevuto da parte di un follower una segnalazione su Manuel e Francesca.

Nello specifico, l'indiscrezione riguarda la ragazza: "Sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island. Appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa (come regole del programma). Ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) dove si vede Francesca. Secondo te si può?”.

Nella foto mostrata si vede Francesca in compagnia di un ragazzo palestrato e tatuato che non sembra corrispondere a Manuel. Tuttavia, è bene prendere la notizia come un pettegolezzo poiché il ragazzo immortalato insieme alla protagonista di Temptation Island potrebbe essere un conoscente, anche se da regolamento non potrebbero vedere nessuno fino alla fine del programma.

Il regolamento

Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, il padre di Manu ha detto cosa succede alla coppie di Temptation Island dopo il falò di confronto immediato. Nel dettaglio, tutte le coppie al momento del contratto firmano delle clausole specifiche e se non vengono rispettate devono pagare delle penali.

Nonostante le coppie siano uscite dal programma insieme, non possono farsi vedere fino al giorno della messa in onda dell'ultima puntata.

Il giorno di chiusura del programma, tutti i protagonisti si rivedono a Roma per dire com'è proseguita dopo la fine di Temptation Island.

Manu e Francesca

Francesca ha deciso di rivolgersi alla redazione di Temptation Island, perché Manuel la lascia spesso e poi ritorna. Una volta arrivato nel villaggio dei fidanzati, il giovane ha raccontato ai suoi compagni d'avventura di aver tradito la compagna ogni volta che l'ha lasciata.

Inoltre Manuel ha iniziato a covare una certa gelosia nei confronti della single Greta, solamente perché non lo considera. Francesca dopo avere visto l'atteggiamento del fidanzato ha ammesso di non voler più stare con un uomo che non la rispetta. All'interno del villaggio dei fidanzati anche le single hanno espresso solidarietà nei confronti della ragazza di Manuel, spiegando che dovrebbe essere geloso di Francesca e non di una sconosciuta.