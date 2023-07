Isabella Recalcati e il fidanzato Manu (Manuel Marascio), hanno attirato l'attenzione del pubblico di Temptation Island, tanto che su di loro, sono già giunte le prime segnalazioni. Da più parti, viene confermato il fatto che Isa sia una ragazza alquanto altezzosa e che tratta malissimo il fidanzato. Proprio come si è visto in TV. Nonostante la crisi, i due fidanzati sarebbero usciti insieme da Temptation Island. Questo almeno, é quello che riferisce Alessandro Rosica.

Il pubblico di Temptation Island reputa Isabella una snob

Tra le sette coppie di fidanzati che hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island 2023, c'é quella formata da Isabella e Manu.

I due giovani milanesi hanno attirato l'attenzione del pubblico per via delle loro dichiarazioni. In particolare, a colpire i telespettatori, sono state le parole di Manu, che ha confessato di venire trattato male dalla fidanzata. A detta sua, Isabella lo sminuisce sempre, anche per il lavoro che fa. Insomma Isabella, abituata a un alto tenore di vita, fa pesare a Manu il fatto che faccia il tramviere e che non miri a qualcosa di più.

Subito dopo la messa in onda della prima puntata, molti utenti si sono riversati suoi social dando della snob a Isabella. In pratica, la stragrande maggioranza del pubblico si é schierata dalla parte di Manu.

Segnalazione su Isabella e Manu: 'Lei altezzosa e lo tratta davvero male'

Isabella ha richiesto un falò immediato di confronto al fidanzato, dopo aver sentito le sue dichiarazioni. evidentemente alla ragazza non piace passare per una snob e forse se ne vuole andare dal reality per non fare ulteriori brutte figure. Questo almeno é quello che pensano molti utenti.

Detto questo, sulla coppia stanno giungendo diverse segnalazioni. A riportarle é stata Deianira Marzano, la nota influencer campana. Una di queste sostiene che quanto dichiarato da Manu è verissimo. Questa persona sostiene di conoscere molto bene Isabella e Manu e ha segnalato quanto segue: "Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male".

Alessandro Rosica svela: Manu e Isabella sono usciti insieme da Temptation

Quella appena citata non è l'unica segnalazione giunta a Deianira. Un altro utente ha scritto: 'Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale'. Dichiarazioni che vanno prese con le dovute cautele, visto che si tratta sempre e comunque di indiscrezioni.

Certo é che il pubblico non ha perso tempo per schierarsi dalla parte di manu, dando contro a Isabella. Quest'ultima continua ad essere criticata per il suo atteggiamento altezzoso e qualcuno sostiene che stia facendo di tutto pur di apparire in tv. Resta ora da capire quale esito avrà il falò di confronto immediato richiesto da Isabella al fidanzato.

Lo si scoprirà solo nella puntata di Temptation Island in onda lunedì 3 lugli in prima serata su Canale 5. Alessandro Rosica, a tal proposito, ha già dato un'anticipazione. Secondo l'esperto di Gossip, Manu e Isabella sarebbero usciti insieme dal reality.