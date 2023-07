Cresce l'attesa per la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island. Questo lunedì 24 luglio, i telespettatori vedranno Perla disperata e in lacrime [VIDEO] dopo aver visto l'ennesimo video del fidanzato Mirko con la single Greta. I due, infatti, potrebbero essersi baciati.

VI saranno delle novità anche per le altre coppie ancora in gioco, in particolare una delle fidanzate,chiederà un falò anticipato.

Perla in lacrime per Mirko: anticipazioni Temptation del 24 luglio

Lunedi 24 luglio in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quinto appuntamento con Temptation Island.

Il reality delle tentazioni è arrivato quasi al termine e quindi manca poco per scoprire come si concluderà il percorso delle coppie ancora in gioco.

Dai promo trasmessi in questi giorni da Mediaset, si intuisce che ci saranno delle grosse novità per quanto riguarda la coppia formata da Mirko e Perla. Quest'ultima non riuscirà a trattenere le lacrime dopo aver visto l'ennesimo filmato del fidanzato Mirko con la single Greta. Sembra che Perla sia sull'orlo di un crollo emotivo e, pertanto, viene da pensare che le immagini che vedrà saranno forti.

Perla sembra essere emotivamente molto provata… Come proseguirà il suo viaggio nei sentimenti? Vi aspettiamo domani in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata di #TemptationIsland pic.twitter.com/NKNxjhj0r6 — Temptation Island (@TemptationITA) July 23, 2023

Mirko e Greta si sono baciati?

La resa dei conti per la coppia formata da Perla e Mirko sembrerà avvicinarsi sempre di più.

Anche l'uomo infatti vedrà immagini molto forti della fidanzata nel corso di questo quinto appuntamento, almeno stando a quello che si intuisce vedendo la sua reazione.

Potrebbe esserci stato scattato un bacio tra Mirko e la single Greta. Le immagini a disposizione sino a questo momento, non lo chiariscono. Lo fanno però intuire, visto che i due ragazzi si nascondono sotto un asciugamano per non essere ripresi dalle telecamere.

Temptation Island: nuovo falò anticipato nella puntata del 24 luglio

Ma Mirko e Perla non saranno l'unica coppia ad essere in crisi profonda. Anche quella formata da Manuel e Francesca sembrerà essere ormai arrivata al capolinea, senza dimenticare le difficoltà che stanno passando gli altri.

Proprio una delle fidanzate, nel corso dell'appuntamento del 24 luglio, richiederà un falò anticipato al proprio fidanzato, ma al momento ancora non si sa chi sia.

Secondo alcune ipotesi - non confermate da nessuno spoiler - potrebbe essere proprio Mirko: il presunto bacio tra lui e Greta potrebbe aver sconvolto a tal punto la sua fidanzata perla da indurla a interrompere anzitempo il loro percorso a Temptation Island.