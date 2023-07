La decima edizione di Temptation Island è appena iniziata, ma in rete si parla già di retroscena e di quello che accadrebbe dietro le quinte.

L'ex tentatrice Ilaria Gallozzi, ad esempio, ha svelato quanto intascherebbero i ragazzi/e single per partecipare al reality-show di Canale 5: la giovane ha fatto sapere che i cachet di tutti sarebbero quotidiani (per un massimo di 200 euro al giorno) e che periodicamente avvengono delle eliminazioni che il pubblico non vede in tv.

Aggiornamenti sul meccanismo di Temptation Island

Rispondendo alle domande dei curiosi su Tik Tok, Ilaria Gallozzi ci ha tenuto a smentire alcuni rumor che sono circolati in passato sui cachet dei single: la giovane ha fatto sapere che nessun protagonista del cast guadagnerebbe fino a 2.500 euro al mese come qualcuno aveva ipotizzato sui social network.

Stando al racconto dell'ex volto del reality-show, infatti, tutti i personaggi del programma (compresi i fidanzati) incasserebbero una somma per ogni giorno che trascorrono nel villaggio: la paga di tentatori e coppie, dunque, sarebbe quotidiana e si aggirerebbe attorno ai 150/200 euro.

Il retroscena su Temptation Island

La ragazza che ha partecipato a una recente edizione di Temptation Island, poi, ha precisato che l'avventura nel villaggio non dura per tutti 21 giorni come da contratto.

"Voi non vedete le eliminazioni dei tentatori", ha spiegato Ilaria in un video che molti siti di Gossip hanno riportato il 4 luglio per documentare cosa accadrebbe durante le registrazioni del programma di Canale 5.

Gallozzi, poi, ha aggiunto: "Ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a mandare a casa uno o due tra i single, ovvero quelli che hanno interagito di meno con loro".

Queste esclusioni porterebbero a un assottigliamento del cast e solamente pochi fortunati riuscirebbero a portare a termine il viaggio nei sentimenti fino ai falò di confronto che chiudono la stagione.

Riassunto della seconda puntata di Temptation Island

Ricapitolando, i ragazzi/e single percepirebbero cachet quotidiani (che si aggirerebbero attorno ai 150 o al massimo 200 euro) e ogni tre giorni andrebbero incontro al rischio di essere eliminati dai fidanzati con i quali vivono sotto lo stesso tetto.

Le esclusioni dei single, però, vengono censurate in televisione: nel corso delle puntate che vengono trasmesse su Canale 5, infatti, non è mai menzionato l'addio di qualche giovane al villaggio perché l'attenzione è tutta per chi riesce ad instaurare un feeling con i componenti delle coppie del cast.

Intanto lunedì 3 luglio è andato in onda il secondo appuntamento della decima edizione e anche stavolta il pubblico ha regalato ascolti record alla trasmissione estiva di Mediaset. A seguire il prosieguo del racconto del viaggio nei sentimenti dei 12 concorrenti rimasti (Isabella e Manu hanno lasciato insieme il format dopo un confronto al falò a tre giorni dall'inizio delle riprese), sono stati oltre 3,4 milioni di spettatori per uno share che ha superato il 26%.

La puntata è terminata con la richiesta di Davide ad Alessia per un falò immediato. Dopo aver visto la compagna flirtare con il single Domenico, il napoletano ha deciso di convocarla in spiaggia per chiedere se intende rimanere insieme a lui oppure se il suo desiderio è quello di voltare pagina in amore dopo aver condiviso 11 anni fianco a fianco tra alti e bassi.