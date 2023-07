Prosegue l'appuntamento con Terra amara su Canale 5 e la prossima settimana si aprirà con due puntate imperdibili. Negli episodi di lunedì 24 e martedì 25 luglio, infatti, ci sarà un grande cambiamento per i protagonisti. La fuga di Yilmaz e Zuleyha verrà fermata da Demir e i due innamorati incolperanno Hunkar di averli traditi e reagiranno molto male, decisi a toglierle la vita. Dopo essersi salvata da Yilmaz che l'aveva rinchiusa in un capannone in fiamme, la donna dovrà vedersela con Zuleyha che le punterà un coltello. La vita di Hunkar sarà salva solo grazie all'intervento di Sevda.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Yilmaz costretti a restare a Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara per la puntata di lunedì 24 luglio raccontano che il piano di Zuleyha e Yilmaz fallirà. I due innamorati non riusciranno a fuggire in Germania, perché Demir fermerà sua moglie poco prima di partire. Al centro dei sospetti di Yilmaz e Zuleyha ci sarà Hunkar: i due penseranno inevitabilmente che a tradirli è stata proprio la signora Yaman, l'unica con cui si erano confidati. La madre di Demir, ignara di tutto, finirà nel mirino di Yilmaz che andrà a prelevarla dalla villa puntandole la sua arma e la porterà in un capanno abbandonato. Akkaya farà sedere Hunkar su una sedia e sempre tenendola sotto tiro la accuserà di aver tradito la fiducia di Zuleyha, impedendole di scappare con lui.

Anticipazioni puntate di lunedì 24 e martedì 25 luglio: Hunkar in un capanno in fiamme

Nella puntata di Terra amara che andrà in onda lunedì 24 luglio Hunkar sarà terrorizzata dalle intenzioni di Yilmaz. L'uomo sembrerà fuori di sé dalla rabbia e non avrà nessuna intenzione di ascoltare la signora Yaman che inutilmente gli spiegherà di non aver tradito in alcun modo la sua parola.

Yilmaz non sparerà contro la madre di Demir, ma darà fuoco al capanno e la rinchiuderà dentro. Hunkar urlerà disperatamente in cerca di salvezza e solo a un passo dalla fine Akkaya la libererà. Proprio in quel momento arriverà Fekeli, avvisato da Gulten, che abbraccerà la donna sana e salva. Per Hunkar, tuttavia, i guai non saranno ancora finiti.

Zuleyha piena di rabbia e delusione nei confronti di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 24 luglio rivelano che dopo essersi salvata per un pelo dalla furia di Yilmaz, Hunkar dovrà affrontare Zuleyha. La donna sarà agguerrita nei confronti di sua suocera, perché penserà di essere stata tradita da lei. Zuleyha prenderà un coltello e urlerà ad Hunkar tutta la sua rabbia e la delusione per non essere partita con Yilmaz. Con le lacrime agli occhi, Zuleyha rinfaccerà a sua suocera di averle dato fiducia e di aver creduto che fosse cambiata davvero. Hunkar proverà a spiegare a sua nuora di non aver mai parlato con nessuno della sua fuga, ma a salvarle la vita sarà soltanto l'arrivo di Sevda. Quest'ultima, infatti, arriverà appena in tempo per fermare Zuleyha dicendole che ad avvertire Demir della fuga è stata Sermin. Solo in questo modo, la signora Altun si calmerà.