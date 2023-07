Fiori d'arancio a Terra amara. Le puntate che verranno proposte su Canale 5 nella settimana dal 10 al 14 luglio rivelano che le nozze di Sabahattin e Julide saranno caratterizzate da una dichiarazione di Demir. Le parole di quest'ultimo finiranno per dare il via ad una sorta di effetto domino, spingendo Hunkar e il figlio a farsi la guerra. L'uno comprerà l'abitazione appartenuta ad Hatip e Saniye mentre l'altra cederà le proprie quote a Yilmaz.

Nel frattempo a Cukurova arriverà Fikret, figlio del fratello di Fekeli. Al settimo cielo per aver ritrovato suo nipote, Fekeli non perderà tempo ad accoglierlo nella sua abitazione, seppur la presenza del giovane finirà per destare sospetti in Behice e Cetin.

Anticipazioni Terra amara dal 10 al 14 luglio

Il giorno del matrimonio di Sabahattin e Julide sarà piuttosto movimentato. A scompigliare l'umore degli invitati ci penserà Demir Yaman quando si presenterà con una donna misteriosa. Si tratta di Sevda, colei che è stata l'amante del defunto padre. Hunkar finirà per ascoltare, sconvolta, le dichiarazioni del figlio che spiegherà ai presenti che Sevda è come una seconda madre per lui.

Terra amara, spoiler al 14 luglio: Behice e Cetin non si fidano di Fikret

Fekeli avrà un incontro casuale con Fikret, che altri non è che suo nipote. Il padre di quest'ultimo è Musa, fratello di Fekeli, che anni fa lasciò Cukurova per stabilirsi in Germania. Fikret riceverà un invito a soggiornare a casa degli Akkaya e, dopo una iniziale resistenza, accetterà la proposta dello zio in quanto unico parente ancora in vita.

La presenza del ragazzo non tranquillizzerà affatto Behice e Cetin, i quali sembrano mostrare reticenza nei suoi confronti. Come se non bastasse, i due metteranno Fekeli in guardia dal ragazzo ma, del tutto entusiasta per aver ritrovato suo nipote, l'uomo non darà ascolto a nessuno. Nel frattempo Yilmaz parlerà con suo padre putativo, rifiutando l'adozione.

Hunkar cede le proprie azioni a Yilmaz

La morte di Hatip porterà Rasit a ritrovarsi privo di un impiego e ad accettare di lavorare per Hunkar. Naciye, divenuta vedova, metterà in vendita la sua abitazione e sarà Demir ad acquistarla per poterci vivere insieme alla sua seconda madre Sevda. Ovviamente Hunkar si sentirà ancora più ferita dal gesto del figlio.

Furiosa, la donna prenderà la decisione di cedere a Yilmaz la sua quota di partecipazione dell'Adnan Yaman Holding. Demir incontrerà Yilmaz e Hunkar in azienda e sarà messo al corrente dell'accaduto. Nascerà una discussione fra Yaman e Akkaya, in seguito alla quale Demir si recherà a parlarne con Fekeli. Quest'ultimo, non essendo stato informato, si dichiarerà contrario.