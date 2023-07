Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che Fekeli si ritroverà a fare i conti con un colpo di scena spiazzante legato a Mujgan e Behice.

Intanto Zuleyha verrà messa nei guai e dovrà fare i conti con una pesante accusa che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate sulla vita della donna.

La morte di Yilmaz scuote Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che si arriverà ad un colpo di scena clamoroso con la morte di Yilmaz.

Il ricco imprenditore morirà in seguito ad un drammatico e fatale incidente stradale che avrà delle conseguenze nefaste.

Per lui non ci sarà nulla da fare e, anche dopo l'arrivo in ospedale e l'imminente operazione, le sue condizioni peggioreranno di ora in ora fino a portarlo alla morte.

Un duro colpo per Zuleyha che, da quel momento in poi, si ritroverà a dover gestire da sola la sua famiglia e gli affari lasciati in sospeso dal suo amato.

Zuleyha finisce nei guai: anticipazioni Terra amara

E, proprio da questo punto di vista, la protagonista femminile della soap si ritroverà anche a dover fare i conti con delle pesanti accuse che non la lasceranno affatto indifferente.

Sì, perché Mujgan accuserà la sua rivale di aver portato via dei soldi dall'eredità di Yilmaz: un duro colpo per Zuleyha, la quale dovrà rispondere di questa pesante accusa.

In pratica, Mujgan, la accuserà di essere una ladra e di aver raggirato tutti mettendo le mani sull'eredità del compagno defunto, portando via una vasta somma di denaro che in realtà spettava anche a lei, dato che fino a prova contraria ha avuto un figlio da Yilmaz.

Zuleyha, però, non si lascerà scoraggiare da questo colpo basso e si metterà subito all'opera per poter dimostrare a tutti di non aver rubato i soldi dell'eredità di Yilmaz bensì di essere vittima della perfidia di Mujgan.

Behice e Mujgan abbandonano Fekeli: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per l'ennesima batosta che avrà come protagonista Fekeli.

Mujgan e Behice, infatti, annunceranno la loro intenzione di lasciare per sempre Cukurova e trasferirsi così ad Istanbul, dove potranno iniziare una nuova vita.

In questo modo, quindi, Fekeli si ritroverà a dover salutare il suo amato Kerem Alì, il bambino frutto del matrimonio tra Yilmaz e Mujgan.

Un duro colpo per l'uomo che farà fatica ad accettare questa decisione delle due donne, pronte ad abbandonarlo nonostante il momento ancora delicato dopo la morte di Yilmaz.