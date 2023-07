Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Sevda, la quale si verrà incastrata dalla perfida Behice mentre parteciperà al funerale della vecchia rivale Hunkar.

La zia di Mujgan metterà in atto un piano crudele e spietato, che metterà nei guai la donna, al punto da farla finire in manette. Questo però scatenerà la reazione di Zuleyha, pronta a vendicarsi in modo spietato.

Behice uccide la mamma di Demir: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che gli spettatori si ritroveranno a fare i conti con la morte inaspettata di Hunkar.

Hunkar verrà assassinata e la responsabile del decesso sarà Behice. Le due si troveranno ai ferri corti e nel momento in cui la mamma di Demir scoprirà tutta la verità sui segreti e le bugie della nemica, deciderà di affrontarla e fargliela pagare.

Di conseguenza Hunkar perderà la vita, mentre Behice riuscirà a farla franca e farà in modo di non finire nei guai con la giustizia.

Sevda nei guai per la morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Canale 5 raccontano che Behice riuscirà a portare via i gioielli che indossava Hunkar il giorno della morte e con grande attenzione li metterà all'interno dell'appartamento di Sevda.

In questo modo farà sì che i sospetti si concentrino sulla donna e con una segnalazione anonima alla polizia riuscirà a incastrarla.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il colpo di scena ci sarà nel giorno del funerale di Hunkar: tutti saranno presenti in chiesa, quando a un certo punto arriveranno le forze dell'ordine, pronte ad arrestare Sevda, ritenendola responsabile della morte della donna.

Zuleyha spietata con Behice: anticipazioni Terra amara

Un duro colpo per Demir, che da quel momento in poi inizierà a odiare Sevda e prometterà che farà di tutto per fargliela pagare fino alla fine, nonostante la donna continui a professarsi estranea ai fatti.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha sarà l'unica a credere nell'innocenza della donna e ben presto si renderà conto che è stata vittima di una spietata vendetta.

Per tale motivo inizierà a indagare per conto suo e arriverà a sospettare che dietro questa situazione ci sia lo zampino di Behice.

A quel punto Zuleyha si recherà dalla zia di Mujgan e senza troppi giri di parole le annuncerà di essere pronta ad andare fino in fondo per smascherarla e farle pagare il suo conto con la giustizia per la morte di Hunkar.