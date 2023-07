La morte di Hunkar in Terra amara, sconvolgerà in particolare il figlio Demir Yaman, il quale cercherà di scoprire chi abbia assassinato la madre e i suoi sospetti ricadranno su Behice.

A un certo punto Demir perderà il controllo, arrivando persino a cercare di strangolarla: solo l'intervento di Zuleyha e Sevda eviterà il peggio. Ma per Behice le cose si metteranno male, visto che anche Zuleyha starà cercando le prove che la incastrino per l'assassinio della suocera.

Demir sospetta che sia stata Behice ad assassinare Hunkar

La morte di Hunkar Yaman, che il pubblico italiano vedrà a breve su Canale 5, sconvolgerà le trame di Terra Amara.

La sua scomparsa, avvenuta per mano di Behice, lascerà tutti nella disperazione. In primis il figlio Demir, ma non solo. Anche il suo promesso sposo Fekeli sarà disperato e giurerà di trovare l'assassino della sua amata.

Anche Zuleyha ben presto, comincerà a indagare sulla morte della suocera e il cerchio intorno a Behice sembrerà stringersi sempre più. In particolare, Demir comincerà a sospettare che sia stata proprio la zia di Mujgan a uccidere Hunkar quando un taxista si presenterà alla Villa, raccontandogli che proprio il giorno della morte di Hunkar, aveva accompagnato alle rovine di Cukurova una donna in carne e con i capelli corti. A questo punto, Demir non faticherà a riconoscere nella descrizione proprio Behice.

Demir perde il controllo e cerca di strangolare Behice

Le anticipazioni su ciò che accadrà in seguito in Terra amara, rivelano che Demir andrà fuori di testa. L'uomo si recherà con fare minaccioso da Behice la quale, nel frattempo, si sarà trasferita nella vecchia casa di Sermin accanto alla villa degli Yaman.

Demir sarà fuori di sé, si avventerà su Behice e tenterà di strangolarla.

Sarà solo grazie all'intervento di Zuleyha e Sevda che l'uomo desisterà dal suo intento. A questo punto, Demir comincerà anche a chiedersi se la testimonianza del taxista possa essere attendibile oppure no. In ogni caso, i sospetti di Yaman su Behice resteranno, visto e considerato, che la zia di Mujgan era l'unica persona che poteva avere un interesse a vedere Hunkar morta.

Zuleyha trova le prove per incastrare Behice nelle prossime puntate di Terra amara

Della stessa opinione sarà anche Zuleyha, la quale, nel frattempo, avrà incaricato un detective privato per portare avanti le indagini sulla morte della suocera. Altun vorrà in questo modo trovare le prove che incastrino Behice. Non tarderà ad ottenerle, visto che il detective incaricato, scoprirà che Behice è coinvolta nella morte dei suoi due precedenti mariti. Proprio il segreto che aveva scoperto Hunkar e che le é costato la vita. A questo punto, in Terra amara, per Behice le cose si metteranno davvero male.